A Kurultáj főszervezője elhatárolódott a NER külpolitikájától

„Divatból vagy érdekből (nagyobb megjelenés a médiákban vagy üzleti haszonszerzés okán) nem vállaltunk fel olyan szerepeket, tevékenységeket, amelyek nem egyeztethetőek össze az értékrendünkkel, és véleményünk szerint az összmagyarság hosszú távú érdekeivel sem. Így nem éltettük a magyargyűlölő Ficót, nem lettünk putyinisták, és az orosz érdekek kiszolgálói, nem vártuk szeretettel Netanjahut és nem szerettünk volna megfelelni a kommunista állampárt által vezetett Kína elvárásainak sem, mint ahogy nem váltunk liberálissá, de kirekesztővé sem” -írta az oldalán Bíró András, a Kurultáj főszervezője.

Bíró András Zsolt, a Magyar Turán Szövetség elnöke és Lezsák Sándor az Ősök Napja hagyományőrző fesztiválon Bugacon 2025. augusztus 9-én Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

A pogány és nomád hagyományokat megrendező Magyar-Turán Alapítvány az elmúlt években százmilliós támogatásokra számíthatott az Orbán-kormánytól, a politikai vezetők rendszeresen megjelentek a rendezvényen. Ugyanakkor a Kurultájnak visszatérő eleme volt, hogy kiálltak az „ujgur testvéreink” mellett, ami valóban nem felel meg „a kommunista állampárt által vezetett Kína elvárásainak”, ahogy Bíró írta. Ehhez képest Szijjártó Péter még azokat a szankciókat is dühösen ellenezte, amiket az ujgur kisebbség átnevelőtáborokba zárása miatt hozott Kína ellen az EU.

Bíró most bejelentette, hogy idén augusztusban ismét megrendezik a törzsi gyűlést Bugacon. Szerinte „a nemzeti konzervatív oldalnak le kell vonnia a tanulságokat, és szinte alapjaiban kell megújulnia, hogy újra egy a sajátos hagyományaira büszke, de haladó, nemes erényeiben megtisztuló, erős Magyarország épülhessen, egy széles nemzeti összefogással”. Hozzátette, hogy a Magyar Turán Alapítvány által létrehozott Magyar Turán Szövetség konzervatív, nemzeti elkötelezettségű szervezet marad.