Csányi Sándor kemény levélben vonta meg a támogatását a FIFA elnökétől

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Levelet írt Gianni Infantinónak, a FIFA elnökének Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, egyben a FIFA alelnöke. Csányi a levélben kemény kritikát fogalmazott meg, és jelezte, a továbbiakban nem tudja támogatni a szövetség vezetőjét, miután az hétfőn kirúgta a FIFA operatív igazgatóját, Kevin Lamourt, aki korábban hevesen ellenezte azt a tervezetet, amiben Infantino külső befektetőket vont volna be a FIFA által szervezett tornák lebonyolításába – írja a Bloomberg.

Csányi a levélben Infantinónak azt írta Lamour kirúgását felemlegetve:

„A tény, hogy a kirúgásának oka az, hogy ellenezte a tervezetet – amiről utólag végül ön is beismerte, hogy nem volt helyénvaló –, komoly hiányosságokra világít rá az ítélőképességét, az erkölcsi iránytűjét és a vezetői képességeit illetően.”

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke az MLSZ éves, rendes közgyűlésén a telki Globall Football Park & Sporthotelben 2025. május 9-én.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az MLSZ a 24-gyel korábban már közölte, hogy Csányi rendkívül súlyosnak és elfogadhatatlannak tartja, hogy a FIFA-elnök külső befektetőknek akarta eladni a focivébék kereskedelmi jogainak egy részét. Az MLSZ a többi 54 UEFA-taghoz hasonlóan támogatta az európai szövetség bojkottfelhívását, de most kiderült, hogy ők is a sajtóból értesültek róla, és amellett, hogy elutasítják, azt is támogatják, hogy az ügyet egy független külső szereplő vizsgálja ki.

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