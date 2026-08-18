Nyíltan szembement Infantinóval, kirúgták a FIFA egyik magas rangú vezetőjét

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kirúgta Kevin Lamour operatív igazgatót, miután nyíltan bírálta Gianni Infantino végül kudarcba fulladt privatizációs tervét – írja a Guardian.

Infantino terve az volt, hogy egy üzleti konglomerátumnak értékesítse a labdarúgó-világbajnokságokhoz kapcsolódó üzleti jogok egy részét. A konstrukció kritikusai szerint ez lényegében Infantino és egyes üzleti partnerei érdekeit szolgálta volna. A tervet a heves ellenállás miatt augusztus 1-jén visszavonta. A FIFA elnöke akkor elismerte, hogy a projekt „olyan megosztottságot okozott, ami már nem szolgálja az eredeti célkitűzést”. A szervezet augusztus 5-i, marokkói válságtanácskozása után Infantino elnézést kért a tagszövetségektől a terv miatt, az elnökség ugyanakkor megerősítette a posztján.

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

Lamour kevesebb mint két éve érkezett a FIFA-hoz az UEFA-tól. Távozása azért is feltűnő, mert hosszú ideje dolgozott együtt Infantinóval: korábban az UEFA főtitkárhelyettese volt, és már az európai szövetségnél is együtt dolgozott a FIFA jelenlegi elnökével.

Kettejük konfliktusát Infantino terve robbantotta ki. Lamour a konstrukció nyilvánosságra kerülése után nyíltan szembefordult az elképzeléssel, és azt állította, hogy a FIFA adminisztrációját „megtévesztették”. Infantinóról pedig úgy fogalmazott:

„Azt hiszi, ő maga testesíti meg a FIFA-t, miközben valójában a szervezet szolgálatában kellene állnia.”

Lamour már július 31-i megszólalásakor számolt azzal, hogy a bírálat az állásába kerülhet.

„Ha ez azt jelenti, hogy elveszítem az állásomat, hát legyen. Meg fogom érteni és tiszteletben fogom tartani ezt a döntést. Legalább ma este nyugodtan alszom majd.”

Elbocsátásának pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A FIFA főtitkára, Mattias Grafström e-mailben értesítette a szervezet dolgozóit Lamour távozásáról. A FIFA közleményében mindössze annyit erősített meg, hogy az operatív igazgató munkaviszonya augusztus 17-én megszűnt.

„A FIFA köszönetet mond Kevinnek a két éven át végzett munkájáért, és sok sikert kíván neki a jövőben. Az üggyel kapcsolatban nem teszünk további nyilatkozatot”

– közölte a szervezet szóvivője. Lamour korábbi nyilatkozatában nemcsak Infantino tervét támadta, hanem a FIFA-n belüli légkört is élesen bírálta. Azt írta, kollégái „többet érdemelnek a megvetésnél és a megfélemlítésnél”.

„Az az érzésem, hogy mindannyian büszkék szeretnénk lenni arra, hogy a FIFA-nál dolgozunk, ma azonban sajnos úgy tűnik, ez sokunk számára már nincs így.”

Lamour távozása tovább mélyíti azt a válságot, amely Infantino elbukott kezdeményezése után alakult ki a FIFA vezetésében. Az elnökre továbbra is komoly nyomás nehezedik, és egyre több szereplő követeli a távozását.

A négy legnagyobb taglétszámú kontinentális labdarúgó-szövetség közül három a múlt héten nyílt levélben szólította fel Infantinót az azonnali lemondásra. Az európai UEFA, az ázsiai AFC, valamint az észak- és közép-amerikai, illetve karibi országokat tömörítő CONCACAF elnökei kemény hangvételű levélben követeltek olyan futballvezetést, amely „szolgálni akarja a futballt, nem pedig parancsolgatni”.

A helyzet odáig fajult, hogy a Guardian értesülései szerint a három nagy területi szövetség vezetői már a FIFA világbajnokságait kiváltó alternatív tornák megszervezéséről tárgyalnak. A lap szerint a szeptemberi U20-as női világbajnokságon az európai válogatottak biztosan nem indulnak el, és az sem kizárt, hogy a három szövetség addigra saját ellentornát szervez.