HVG: Az utolsó pillanatban dobhatták az amerikaiak a 4iG-t

Délelőtt írták volna alá Budapesten a 4iG Nyrt. és a U.S. International Development Finance Corporation (DFC) közötti szándéknyilatkozatot (term sheet), de a HVG értesülései szerint az utolsó pillanatban úgy döntöttek, elhalasztják az aláírást.

A lap szerint a ceremóniát a 4iG székházában tartották volna, de a meghívottak nem sokkal a rendezvény kezdete előtt a Jászai Gellért elnök-vezérigazgatótól kapott üzenetből értesültek a program lemondásáról, illetve arról, hogy előreláthatólag szeptember végén írhatják majd alá. A lap úgy tudja, az amerikai küldöttség már el is utazott Magyarországról.

Jászai a hónap elején Washingtonban tárgyalt a cég amerikai stratégiai partnereivel és kormányzati szereplőkkel a 4iG űripari, védelmi, energetikai és digitális infrastruktúra-fejlesztési együttműködéseinek bővítéséről és a regionális befektetési lehetőségeiről. Conor Colemannel, a szervezet befektetési igazgatójával és Christopher P. Vinczével, a DFC igazgatósági tagjával egyeztetett – írja a lap.

A magyar kormány a múlt héten jelentette be, hogy teljes körű átvilágítás indul a 4iG és a magyar állam kapcsolatáról, a hatóságok minden állami vonatkozású szerződést felülvizsgálnak. Miután a 4iG árfolyama beszakadt, a cég közölte, hogy áll a vizsgálatok elé, és mintha arra célzott volna, hogy képes úgy is működni, hogy nem tömik folyamatosan közpénzszázmilliárdokkal.