Junghausz Rajmund újbudai képviselő megszavaztatta az embereket, hogy akarnak-e szabálytalanul parkolni, és az jött ki, hogy akarnak

Junghausz Rajmund újbudai független képviselő – aki a nyáron lépett ki a Fidesz-frakcióból – láthatóan helytelenítve a XI. kerületi Kérő utcában bevett parkolási szokásokat, egy hete egy Facebook-posztban, kommentekben megszavaztatta az embereket a közösségi oldalán, hogy mit szeretnének.

Maradjon meg a járda, és lehessen mellette párhuzamosan parkolni, így akár babakocsival is biztonságosan lehet majd ott közlekedni, Maradjon a merőleges parkolás, nincs szükség járdára, amúgy sem használná senki.

Junghausz csütörtökön bejelentette a szavazás eredményét: a válaszadók többsége nem a szabályos, hanem a szokásjog alapján történő, járdára álló parkolást választotta – írta meg a Telex. Bár Junghausz szerint a szavazás eredménye neki sem tetszik, a választói akaratot képviselve kezdeményezi a keresztben parkolás legalizálását a hatóságoknál.

A képviselő a lapnak azt mondta, meglepődött, hogy csak 98-an szavaztak a szabad járda, 256-an pedig a szabálytalan parkolás mellett, de lehet, hogy kicsit elrontotta, mert rövid időt adott a szavazásra, és nem biztos, hogy mindenki véleményt tudott nyilvánítani, úgyhogy vár szeptemberig, amikor az emberek hazajönnek a szabadságról.

Egyébként azt mondta, azért most jött elő a probléma, mert régen volt a helyszínen felfestés a parkoló autóknak, de az már lekopott. Így – mivel nincs parkolóhelyet kijelölő tábla sem – szabálytalanul parkolnak a járdára az autósok, még akkor is, ha közülük többen a szokásjogra hivatkoznak, vagy azt mondják, hogy nem is tudták, hogy van ott járda. Nemrég nagy felháborodás lett abból, hogy egy közterület-felügyelő feljelentette a szabálytalanul parkoló autókat. De a gyalogosok is használnák a járdát, hiszen onnan leszorítva szabályos ösvényt tapostak ki a szomszédos zöldfelületen, és amikor nem állnak rá autók, használják a járdát – mondta Junghausz.