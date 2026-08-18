Kükü megállíthatatlan: a Velencei tó átgyaloglása és Duna medrében megtett bringatúra után végigúszta a szentendrei kiságat

Kürti Gábor Dezső, a magyar kalandtúrázás Steve-O-ja.

Újabb fantasztikus túrát talált ki Kürti Kükü Gábor, az ismert kerékpáros aktivista és Hajtás Pajtás-vezető. A testmozgás- és vízfixált Kürti, aki csak nemrég kezdett el komolyabban úszni, a kivételesen alacsony vízállást kihasználva hétfőn végigúszta a Duna Szentendrei sziget melletti kiságát. A körülmények ehhez azért voltak tökéletesek, mert a kisvíz miatt a sodrás is szelidebb és nagy- meg közepes hajók egyáltalán nem járnak a Dunán, így komoly hullámok sincsenek, az elütés veszélyéről nem is beszélve. Ezen a hétfőn pedig a váratlanul borús idő és a néha szemergő eső miatt még a kisebb, kellemetlen hullámokat keltő vízi járművek is kikötőben maradtak: a 32 kilométeres lecsúszás közben Kürti 0 jetskivel, 0 hajóval és csak 3-4 motorcsónakkal találkozott.

Hősünk 4:50-kor indult el autóval otthonról, Békásmegyeren leparkolt, onnan HÉV-vel és busszal jutott el túrája kiindulópontjára, a Kisoroszi szigetcsúccsal egy magasságban, a jobb parton található Visegrád, Várkert buszmegállóig. Innen 7.30-kor indult neki, annak tudatában, hogy délután 6-kor már online meetingen kell résztvennie. Egy darab vízhatlan úszózsákot vitt magával, benne 2,5 liternyi folyadékkal, némi kajával, a ruháival és egy fürdőköpennyel.

12 kilométer után előszöt a tahi hídnál szállt ki pihenni egy sziklazátonyra, amit egy mederből kiemelt biciklivel dekorált ki valaki. A következő komolyabb megállója a szentendrei Kacsakő bisztrónál volt. Közben meg kellett szenvednie a Duna egyik alaptulajdonságával: a sodrós szakaszokat kimélyültebb, langós, a part mentén visszafelé folyó szakaszok követik, ahol a lassú lefelé haladáshoz is keményen kell néha úszni, szó sincs arról, hogy a delikvenst automatikusan végig repítené a sodrás lefelé. Hősünk a kiság alsó szakaszán egy nagyobb ruganyt rövid, 150 méteres parti sétával került meg, de egyébként végigúszta a távot a Szentendrei sziget alsó spiccéig, ami a Pünkösdfürdő és a Római part teteje közötti, korábban kivágásra szánt kiserdő vonalában található. Kürti 17:50-re érkezett meg ide, vagyis a túrája tokkal-vonóval 10 óra 20 percig tartott.

Aki saját maga is tervezi a folyóban való úszást, az feltétlenül olvassa el Kürti gyakorlati biztonsági tanácsait, amiket a képsorozat utolsó eleméhez írt be!