Magyar Péter felszólította azokat a civileket, akik jogosulatlanul vettek fel állami támogatást, hogy azonnal fizessék vissza

A Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség hozta nyilvánosságra azt a adatbázist, amiben térképen lett kereshető, hova ment az Orbán-kormány utolsó ciklusában 400 milliárd forint, amit elvileg civil szervezetek kaptak.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban egy Facebook-videóban arról beszélt, hogy miközben a valódi civileknek az elmúlt években sokszor néhány százezer vagy néhány millió forintért is pályázniuk kellett, hol sikerrel, hol sikertelenül, addig mellettük létrejött az álcivilek világa, az olyan szervezeteké, amik mögött a Fideszhez köthető személyek álltak, és amikhez ömlött a közpénz. Az Orbán-kormány ugyanis 16 év alatt egy olyan közpénz-szivattyúzó rendszert épített fel, ami lassan mindent átszőtt Magyarországon – mondta.

A miniszterelnök azt mondta, a közpénzből támogatott civil és álcivil szervezetekhez, a Fideszhez és KDNP-hez köthető állami támogatások átláthatósága céljából hozták létre azt az interaktív térképet, amin bárki megnézheti, a lakóhelyén ki, mire és mennyi közpénzt kapott. A térképen a 2022 és 2026 között kiosztott támogatásokat lehet látni, ez idő alatt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) által lebonyolított programokból és egyéb központi költségvetési forrásokból 20 ezer NGO kb. 400 milliárd forint támogatást kapott.

Magyar Péter azt mondta, nem állítják, hogy minden feltüntetett NGO visszaélt volna a támogatásokkal, sőt a túlnyomó többségük tisztességes, fontos és nélkülözhetetlen munkát végez. De mellettük olyan szervezeteket is lehet találni az adatbázisban, amik a helyi civil munkára kapott támogatásokat „szipkázták fel, és ehelyett a helyi Fidesz-KDNP jelöltek politikai rendezvényeit szervezték”, vagy kampánykiadványokat, pártújságokat, szórólapokat adtak ki. Magyar azt mondta:

„Ez már nem egyszerűen néhány furcsa pályázati döntés története. Ez egy teljes rendszer története. Egy olyan maffiarendszeré, amelyben az állam az egyik kezével közpénzt adott a hatalomhoz kötődő »civil« világnak, miközben a másik kezével a valódi, független civil társadalmat támadta, megbélyegezte és ellenséget csinált belőlük.”

Példaként a több mint 65 milliárd forintnyi támogatást kapott Batthyányi Lajos Alapítványt, az MCC 52 milliárddal támogatott alapítványát, a Lázár Jánoshoz köthető Jövő Nemzedék Földje Alapítványt és az Áder János-féle Kék Bolygó Alapítványt hozta fel, amik az elmúlt öt évben 27 és 24 milliárd forintnyi állami támogatást kaptak. Említette a veszprémi Kommentár Alapítványt, a Lezsák Sándorhoz köthető Népfőiskola Alapítványt és a Pócs Jánoshoz kötődő szervezetet is. „Ezek a szervezetek az országos, vagy helyi maffiacsápok, az illegális párt- és kampányfinanszírozások bizonyítékai” – mondta Magyar.

Fotó: Szentgallay Bálint/NurPhoto via AFP

Azt ígérte, ahol szabálytalanságot találnak, azt kivizsgálják, ahol hűtlen kezelés, tiltott pártfinanszírozás vagy más bűncselekmény gyanúja merül fel, feljelentést tesznek. Ahol nincs bűncselekmény, de politikai visszaélés történt a közpénzzel, azt pedig nyilvánosságra hozzák – mondta, ezzel a felhívással zárva az üzenetét: