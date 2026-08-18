Térképen lett kereshető, hova ment az Orbán-kormány utolsó ciklusában 400 milliárd forint, amit elvileg civil szervezetek kaptak

A 444 is több alkalommal foglalkozott azzal, ahogyan az előző kormány közpénzesőt zúdított a Fideszhez valamilyen módon közel álló szervezetekre. A pályázatok elvileg civil szervezetek működését segítették volna, de volt egy kör, amelynek tagjai mindig kimagaslóan jól szerepeltek ezeken. Ezekből lettek aztán etetős-itatós rendezvények, amelyeknek a házigazdája a helyi fideszes politikus volt (klasszikusan ilyen a Pócs Jánoshoz közel álló, 150 millió forinttal megtámogatott Jász Nemzet Egyesület), vagy készültek közpénzből olyan propagandalapok, amelyek a postaládában landoltak (mint amilyeneket a Logosz Alapítvány az Erkölcsi Értékekért gyártatott le Németh Balázs és Zsigmond Barna Pál népszerűsítésére, kevés sikerrel, de készült ilyen Tuzson Bence támogatására is). Annyira leplezetlenül ment az ilyen típusú, kampányban aktivizálódó szervezetek támogatása, hogy ezek közül soknak papíron is helyi fideszes politikus volt a vezetője.

És amíg a Fideszhez közeli szervezetek úsztak a közpénzben, a valóban civil szervezetek támogatása megcsappant.

A Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség elkészített egy interaktív térképet (atlathato.kormany.hu), amire felvitte a különböző állami civil támogatási programokból, valamint egyéb központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, illetve az összegeket és a kiutalás időpontját. „Az adatbázist azért hoztuk nyilvánosságra, mert a kormány fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek a központi támogatásokat átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikától mentesen kapják” - indokolták.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) által lebonyolított programokból, valamint egyéb központi költségvetési forrásokból a civil szervezetek 2022 és 2026 között nagyjából 400 milliárd forint támogatásban részesültek.

Ami már eddig is sejthető volt, azt a Miniszterelnökség is megerősítette. Azt írják, hogy az általuk megkezdett átvilágítások, sajtóhírek és bejelentések arra utaló jeleket tártak fel, hogy „ezek a források aránytalan mértékben juthattak a korábbi kormánypártokhoz személyi, szervezeti vagy közéleti kapcsolatokkal kötődő civil szervezetekhez. Sokszor ezek a kedvezményezettek rövid szervezeti múltat, nehezen igazolható korábbi közösségi tevékenységet tudtak felmutatni, szemben az ugyanott lényegesen kevesebb juttatásból működő, helyben értékes közösségi, kulturális, szociális, sport- vagy érdekképviseleti feladatokat ellátó civilekkel”.

Nem arról van szó, hogy aki a térképre felkerült, az a Fidesz csókos szervezete. Éppen az derülhet ki, hogy helyben valóban beágyazott, valós tevékenységet végző civil szervezet mennyi pénzt kapott azokhoz képest, akik csak egy politikus népszerűségét próbálták növelni. (Spoiler: jóval kevesebbet.) Azt a Miniszterelnökség is hangsúlyozza, hogy „a civilek túlnyomó többsége nélkülözhetetlen közösségi feladatot lát el: helyi közösségeket építenek, rászorulókat támogatnak, kulturális értékeket őriznek, sportolási lehetőségeket teremtenek. Sok esetben olyan feladatokat végeznek el, amelyekre az állami vagy önkormányzati intézményrendszer önmagában nem lenne képes. A térkép elkészítésével a Miniszterelnökség célja nem az ilyen szervezetek megbélyegzése volt, hanem a közpénzek felhasználásához kapcsolódó transzparencia biztosítása, valamint az esetlegesen politikai és anyagi motivációval rendelkezők kiszűrése a valós értékteremtők közül”.