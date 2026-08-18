Magyar Péter: Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel

Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért – írta kora esti fb-posztjában Magyar Péter. A miniszterelnök szerint „két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel”, vasárnaptól viszont az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is.

Magyar Péter egy nappal korábban, hétfőn este „óriási haladásról” számolt be a paksi munkálatokban. Akkor élő videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, a következő két nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása.

Arról beszélt, hogy az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két, két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi mércén a vízállás, és még 8-9 centiméteres apadást jeleznek.

Magyar Péter Pakson Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A vízszint emelkedése szerda estétől kezdődhet, miután esett az eső az osztrák és német vízgyűjtő területeken. A következő hétre 30-40 centiméterrel lehet magasabb a vízszint, és addigra a fenékküszöb építésével is haladnak a szakemberek, így ha minden jól megy, el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását.

Azt még vasárnap este jelentették be, hogy megnyitják a ráckevei-soroksári Duna-ág zsilipjét, ami ugyancsak emelhet néhány centit a víz szintjén Paksnál is.