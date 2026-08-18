Miért csonkítottak meg két, ahhoz hasonló gátat Suránynál, mint amilyent Paksnál éppen építenek?

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Miközben Paksnál erőt megfeszítve dolgoznak a rögtönzött fenékküszöb építésén, tőlük durván 150 kilométerre északra éppen most fejeződtek be a munkálatok egy másik dunai kőgáton. Csak éppen pont ellentétes irányúak, mint Pakson: Surány közelében a vízügyesek nemrég fejezték be két sarkantyú, vagyis két, a Dunába a Szentendrei szigetről nagyjából merőlegesen benyúló kőgát átvágását. Mint a mellékelt fotón is látható, a partról 100-200 méterre benyúló kőgátak parthoz közeli szakaszán vágtak rajtuk átjárót. Vagyis lebontották egy részüket.

Ez itt az alsó, kisebbik sarkantyú az átvágással.

De miért költenek egyidőben közpénzt nagyon hasonló dolgok építésére és bontására ugyanazon a folyón? Ha megérted - és nem lesz bonyolult - sokkal jobban fogod érteni, hogy milyen dilemmákkal kell megküzdenie a kormánynak, amikor eldönti, hogy mi legyen Pakson és utána hosszabb távon mit kezdjen a Dunával.

Miért hasonló objektum a Paksnál épülő fenékküszöb és a Dunakanyarban megbontott két sarkantyú?