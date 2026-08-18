Miért csonkítottak meg két, ahhoz hasonló gátat Suránynál, mint amilyent Paksnál éppen építenek?

Miközben Paksnál erőt megfeszítve dolgoznak a rögtönzött fenékküszöb építésén, tőlük durván 150 kilométerre északra éppen most fejeződtek be a munkálatok egy másik dunai kőgáton. Csak éppen pont ellentétes irányúak, mint Pakson: Surány közelében a vízügyesek nemrég fejezték be két sarkantyú, vagyis két, a Dunába a Szentendrei szigetről nagyjából merőlegesen benyúló kőgát átvágását. Mint a mellékelt fotón is látható, a partról 100-200 méterre benyúló kőgátak parthoz közeli szakaszán vágtak rajtuk átjárót. Vagyis lebontották egy részüket.
De miért költenek egyidőben közpénzt nagyon hasonló dolgok építésére és bontására ugyanazon a folyón? Ha megérted - és nem lesz bonyolult - sokkal jobban fogod érteni, hogy milyen dilemmákkal kell megküzdenie a kormánynak, amikor eldönti, hogy mi legyen Pakson és utána hosszabb távon mit kezdjen a Dunával.
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A Duna kitűnő minőségű, hatalmas mennyiségű ivóvízzel látja el az országot. Ha van benne elég víz, elég gyorsan folyik, és működik a természetes szűrőrendszere. A folyamszabályozások, mindenféle gazdasági hasznosítások sokáig szinte nem is számoltak ezzel a fantasztikus adománnyal. Most viszont mindennél fontosabbá vált.