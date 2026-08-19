Jámbor András szerint átláthatatlan a Közhang

Problémás a Közhang, a Tisza most induló „társadalmi párbeszéd platformja” és a kormány viszonya, főleg, hogy azt egy magáncég működteti - erre Jámbor András hívta fel a figyelmet szerdán.

Jámbor szerint nem világos, hogy viszonyul egymáshoz a kormány, Radnai Márk és a frissen elindított Közhang struktúrája. Bár a társadalmi egyeztetési platformot Radnai (a Tisza alelnöke és a Működő és Emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos) jelentette be, a Közhang elvileg nem állami és nem tiszás projekt, hanem független kezdeményezés: egy nonprofit magáncég működteti, és a regisztrálók személyes adatai is ehhez a céghez kerülnek.

Jámbor azt írja, hogy az elmúlt években sok szó esett a köz- és magánérdek összecsúszásáról, ehhez képest most egy olyan rendszer épül ki, amelyben „az adatvagyon és a társadalmi döntés súlya” egy magáncéghez kerülhet, miközben a projektet a Tisza egyik vezető politikusa és kormánybiztosa segíti.

„Nem csupán veszélyes, hanem a részvételiség szellemével sem összeegyeztethető, ha magáncégek intézik a demokratikus részvételt”

- írja, és nem látja indokoltnak, hogy egy állami egyeztetési funkcióhoz miért van egyáltalán szükség bármilyen magáncégre. Azt is kockázatosnak tartja, hogy egy gazdasági érdekeket érintő ügyben így egy magántársaság dönthetné el, hogy milyen szakértői anyagokat és álláspontokat mutatnak meg az állampolgároknak.

Radnai Márk hétfőn jelentette be, hogy a Közhang első nagy témája a közmédia megújítása lesz. „A közmédia megbízza a Radnai Márk nevével fémjelzett céget a részvételiség lebonyolítására?” – kérdezi Jámbor, hozzátéve, hogy ez szerinte akkor sem hangzik jól, ha nonprofit vállalkozásról van szó.

A Közhang mögött állók független, nem állami támogatásból létrehozott projektként írták le a platformot, és a bejelentésekből egyelőre nem világos, hogy az ott összegyűjtött vélemények milyen csatornán jutnak majd be az állami döntéshozatalba.