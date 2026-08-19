Komoly kihívás előtt Zelenszkij: kirúgott védelmi minisztere választások kiírását sürgeti

Háborús körülmények között is megtartandó választásokat sürgetett Mihajlo Fedorov menesztett ukrán védelmi miniszter kedden este. A népszerű politikus lépése az egyik legnagyobb belpolitikai kihívás lehet Volodimir Zelenszkij számára 2022 óta.

Az ukrán elnök által júliusban leváltott tárcavezető videóüzenetében kijelentette, hogy a háborúban álló Ukrajna kormányzati válsággal néz szembe, és élesen bírálta a háborús körülmények között zajló korrupciót is.

Mihajlo Fedorov 2025. december 3-án Fotó: OLEKSANDR KLYMENKO/NurPhoto via AFP

„Arra az alapvető kérdésre kell megtalálnunk a választ, hogyan működhet egy állam, ha évekig húzódik a háború? Másodszor pedig arra, mi van, ha a háború még egy évig, kettőig vagy akár háromig is eltart? Oroszország gyakorlatilag megkaphatja a jogot arra, hogy meghatározza, mikor választhatják meg az ukránok újból a saját vezetésüket? Meggyőződésem, hogy nem. A demokrácia nem lehet Oroszország túsza” - mondta Fedorov.

Ukrajnának meg kell találnia azt a törvényes, biztonságos és véghez vihető mechanizmust, amely lehetővé teszi a teljes értékű demokratikus folyamat helyreállítását még egy elhúzódó háború körülményei közepette is: „Ez nehéz. Biztosítani kell a szavazás jogát a katonáknak. Külföldön tartózkodó ukránok millióinak. A frontszakaszok mentén élőknek. Biztosítani kell a választási folyamat biztonságát, az intézmények függetlenségét és az eredmény iránti bizalmat is. A nehézség azonban nem jelenti azt, hogy ez lehetetlen volna. Ukrajna már többször is megtette azt, amit a világ lehetetlennek vélt”.

A volt miniszter szerint „különösen veszélyes az, amikor a társadalomban olyan benyomás keletkezik, hogy az ember kinevezésének legfőbb kritériuma nem a szakértelme, nem az eredményei és nem az a képessége, hogy megváltoztassa az országot, hanem a rendszer iránti személyes lojalitása”.

„Így nem működhet korszerű társadalom. Főként nem működhet így egy, a létéért küzdő ország.”

Ukrajnában már több mint egy hónapja tartanak a tüntetések a hivatalából menesztett, igen népszerű Fedorov támogatására. Vasárnap Kijev központjában a védelmi miniszteri posztra való visszahelyezéséért, valamint „a hatalom és a társadalom közötti párbeszédért” tüntettek.

Tüntetés Fedorovért Kijevben Fotó: SERHII OKUNEV/AFP

Zelenszkij kedden Jevhenyij Hmarát jelölte a védelmi miniszteri tisztségre, aki Ukrajna Biztonsági Szolgálatának veteránja: korábban a szolgálat Alfa Különleges Műveleti Központját vezette, és ő felügyelte az Oroszország ellen végrehajtott ukrán nagy hatótávolságú dróncsapásokat. Hmarát július 17-én ideiglenesen már megbízták a miniszteri feladatok ellátásával, kinevezését még az ukrán parlamentnek is jóvá kell hagyni.

Nemrég részletesen írtunk arról, hogy sorra publikálják a felméréseket az ukrán intézetek, amelyek szerint már legalább három potenciális elnökjelölt van Ukrajnában, akik népszerűbbek, mint Zelenszkij. Egyikük Fedorov, aki ugyanakkor friss videójában sem tette egyértelművé, hogy elindulna egy elnökválasztáson. (BBC, MTI)