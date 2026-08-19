Szárazság és vízhiány miatt lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot Gödöllőn

Számos program várja a Szent István-napi ünnepség résztvevőit Gödöllőn, tűzijáték azonban nem lesz – jelentette be rövid videójában szerda délben a település polgármestere. Gémesi György elmondta, hogy a gödöllői katasztrófavédelem vezetőjével folytatott egyeztetés után a szárazság és a vízhiány miatt úgy döntöttek, lefújják a látványosságot. A polgármester ugyanakkor megígérte, hogy a show-elemet a Belvárosi Napok zárásakor pótolják.

Mint írtuk, Budapesten kisebb költségvetésből, de lesz tűzijáték az augusztus 20-i rendezvénysorozat részeként. A központi esemény egy „ünnepi audiovizuális show” lesz este 9-kor, amelyben „egymást követő effektek sorával” mesélnek el egy 30 perces történetet, ami „a Kárpát-medence megszületésével indul”.

Mindezt a Parlament épületére vetítik, a műsor végén pedig a korábbiaknál jóval rövidebb, tízperces tűzijáték következik. Ezt a budai oldalról, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszról lehet majd a legjobban látni. Közben Zságer Balázs és DJ Bootsie zenéi szólnak majd. A show-t este 10-kor megismétlik.