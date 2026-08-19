Tarr Zoltán bocsánatot kér a határon túli magyaroktól, amiért az előző kormány politikai eszközként használta őket

Bár a Kolozsvári Magyar Napokra a magyarságpolitikai helyettes-államtitkára ment helyette, Tarr Zoltán levélben köszöntötte a résztvevőket. Posztjában arról ír, hogy

„az elmúlt másfél évtizedben olyan rendszer épült ki Magyarországon, amely meg akarta mondani, ki a »jó magyar« és ki nem.”

A társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter szerint a határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem lehet azt sem elvárni, hogy mindenki ugyanazt gondolja. „A mi feladatunk az, hogy szakítsunk azzal a leterhelt magyar-magyar kapcsolattal, amelyet a Gyurcsány- és Orbán-kormányok hagytak maguk után. Párbeszédre, egymás megértésére, a közösségek erősítésére van szükség.”

Tarr szerint az előző magyar kormány „olyan hamis képet kínált ezeknek a közösségeknek, amelyeket másoktól éveken át nem kaptak meg”, ugyanakkor „családokat ziláltak szét, háborús pszichózist terjesztettek és a gyűlölködést erősítették.”

„Bocsánatot kérek az előző vezetés helyett is azért, hogy határon túli honfitársainkat politikai eszközként használták”

- írja a miniszter, aki azt ígéri, a párthűséget lehámozzák a nemzetpolitikáról.