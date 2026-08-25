Börtönbe vonult a magyar szélsőjobb egyik legelborultabb figurája, a hívei szerint reptiliánok kezében a haza

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Maradék hívei, a saját magáról elnevezett PI-Kör tagjai kíséretében hétfőn bevonult a tököli bv.-be Posta Imre, a szélsőjobbos, összeesküvés-elméleteket terjesztő antiszemita uszító, hogy megkezdje börtönbüntetését. A volt rendőrpszichológust, aki a radikális színtéren is fanatikus futóbolondnak számít, jogerősen két és fél évre ítélték az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete miatt, megfelezve az első fokon rá kiszabott büntetést.

Az ügy, ami Posta és az ügy másodrendű vádlottja (hétfőn K. Áron Dezső is megkezdte a büntetését) lecsukásához vezetett, egy zárt körű pikniknek indult a Duna közelében, Kulcson 2021 szeptemberében. A rendezvényen a szervezők egy „rögtönítélő bíróságot” állítottak fel, mely azon nyomban halálos ítéleteket szabott ki a fél magyar elitre, kormánypárti és ellenzéki politikusokra, vagy éppen a Covid-lezárások miatt felelősnek tartott vezető orvosokra.

„Amitől a legjobban félnek, az vár rájuk, a halál, mert a testük teljesen elkorcsosult, a teljes megsemmisülés. Bűnszövetkezetben elkövetett népirtás, hazaárulás, korrupció, élősködő értékrombolás miatt halálbüntetésre ítélték magukat a következő döntési pozícióban lévő személyek”

- kezdett az ítélet kihirdetésébe az erre kijelölt „bíró”, a most szintén börtönbe kerülő K. Áron, és már kezdte is sorolni a neveket Orbán Viktortól Toroczkai Lászlón és Gyurcsány Ferencen át Müller Cecíliáig, Fekete-Győr Andrástól Szijjártó Péteren át Freund Tamásig.

Mindez a PI-Kör általuk teljesen komolyan vett performansza volt. A kör már nevében is Posta Imre körül forgott, ő vezette ezt a szeánszt is terepszínű ruhában, és ő alakított már 2010-ben is ellenkormányt - mostanra pedig nemcsak a valódi államhatalom teljes tagadásáig, de a személyes likvidálás parancsáig jutott el.

Posta Imre kivégzésekről beszél Kulcson Fotó: Youtube

Posta Imre először mint a Köztársasági Őrezred túlmozgásos pszichológusa jelent meg a nyilvánosság előtt, még Gyurcsány alatt. A pszichológus a rendőrség morális válságáról küldözgetett mindenhova leveleket, személyes és rendszerszintű konteókat keverve bele a vádaskodásaiba. A rendőrségen belüli állapotokért az „idegenszívűeket” hibáztató, ekkoriban már bőszen zsidózó Postát eleinte a szélsőjobboldal emelte keblére, volt vendég lakossági fórumokon és Bayer Zsoltnál, de a szélsőjobbról is leesett a szélen: a Jobbikot hamarosan már ugyanúgy zsidózta, mint mindenki mást.