Jelentősen enyhítették Posta Imréék büntetését

A Fővárosi Ítélőtábla a másodfokú ítéletében jelentősen enyhítette az ún. PI-kör tagjainak büntetését, akikkel szemben alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete, emberölés előkészülete és más bűncselekmények miatt emeltek vádat. (A magukat Magyarok Felelős Nemzeti Kormányának nevező, politikusok kivégzésére készülő csoport vezetőit öt éve tartóztatták le.)

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőrendű vádlottat, Posta Imrét alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete és 33 rendbeli emberölés előkészületének bűntette miatt mondta ki bűnösnek, de az első fokon ellene kiszabott 5 év fegyházbüntetést és 5 év közügyektől eltiltást 2 év 6 hónap börtönbüntetésre, valamint 3 év közügyektől eltiltásra enyhítette.

A másodrendű vádlottat 1 év 6 hónap szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélték, felére csökkentve az első fokon kiszabott büntetést.

A harmad- és ötödrendű vádlott büntetését 1 év 4 hónap szabadságvesztésre enyhítette a bíróság, a büntetés végrehajtását ugyanakkor 3 évre felfüggesztette. Őket az elsőfokú ítélettel szemben másodfokon az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete mellett szintén bűnösnek mondták ki 33 rendbeli emberölés előkészületében is.

A negyedrendű vádlott az eljárás során elhunyt.

A hatod- és hetedrendű vádlottakat négyrendbeli zaklatás vétsége és kiskorú veszélyeztetése miatt 240 óra közérdekű munkára ítélte a bíróság, az első fokon kiszabott próbára bocsátás helyett.

Az elsőfokú ítélet szerint a csoport egy része az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló szervezetet hozott létre és céljaik elérése érdekében gyűléseken és az interneten – ahol további tagokat toboroztak – 33 közéleti szereplő megölésére hívták fel követőiket. A csoport – leképezve a demokratikus állami berendezkedést – az egyik vezetőt bírói hatalommal ruházta fel, míg a másik személy feladata a „végrehajtó hatalom megszervezése” volt. A csoport tagjai egy új „alkotmányt” is megfogalmaztak.

A hatod- és hetedrendű vádlottak emellett kiskorú veszélyeztetését elkövetve akadályozták az otthon, szakszerű segítség nélkül született gyerekük anyakönyvezését. Az oltásellenes házaspár a vád szerint tudatosan nem biztosította a gyereküknek az állampolgárságot, az igazolványokat, okmányokat és a gyerek védelmében eljáró szakemberekkel való együttműködést módszeresen és teljesen visszautasították.

A Fővárosi Ítélőtábla indoklása szerint az elsőfokú bíróság helyesen mutatott rá arra, hogy a PI-kör miért minősül a törvényi tényállást kimerítő szervezetnek, és az miként épült fel. Az első fokon eljárt Budapest Környéki Törvényszék az elsőrendű vádlott vezető szerepét is a bizonyítékokkal összhangban állapította meg és helyesen értékelte az emberölésre irányuló előkészületet is.

A másodfokú ítélettel szemben bejelentett fellebbezések nyomán a harmad-, ötöd-, hatod-, és hetedrendű vádlottakkal szemben az eljárás a Kúrián folytatódik, míg az első- és másodrendű vádlottak esetében az ítélőtábla döntése jogerős. (MTI)