Jelentősen enyhítették Posta Imréék büntetését

A Fővárosi Ítélőtábla a másodfokú ítéletében jelentősen enyhítette az ún. PI-kör tagjainak büntetését, akikkel szemben alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete, emberölés előkészülete és más bűncselekmények miatt emeltek vádat. (A magukat Magyarok Felelős Nemzeti Kormányának nevező, politikusok kivégzésére készülő csoport vezetőit öt éve tartóztatták le.)
Az elsőfokú ítélet szerint a csoport egy része az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló szervezetet hozott létre és céljaik elérése érdekében gyűléseken és az interneten – ahol további tagokat toboroztak – 33 közéleti szereplő megölésére hívták fel követőiket. A csoport – leképezve a demokratikus állami berendezkedést – az egyik vezetőt bírói hatalommal ruházta fel, míg a másik személy feladata a „végrehajtó hatalom megszervezése” volt. A csoport tagjai egy új „alkotmányt” is megfogalmaztak.
A hatod- és hetedrendű vádlottak emellett kiskorú veszélyeztetését elkövetve akadályozták az otthon, szakszerű segítség nélkül született gyerekük anyakönyvezését. Az oltásellenes házaspár a vád szerint tudatosan nem biztosította a gyereküknek az állampolgárságot, az igazolványokat, okmányokat és a gyerek védelmében eljáró szakemberekkel való együttműködést módszeresen és teljesen visszautasították.
A Fővárosi Ítélőtábla indoklása szerint az elsőfokú bíróság helyesen mutatott rá arra, hogy a PI-kör miért minősül a törvényi tényállást kimerítő szervezetnek, és az miként épült fel. Az első fokon eljárt Budapest Környéki Törvényszék az elsőrendű vádlott vezető szerepét is a bizonyítékokkal összhangban állapította meg és helyesen értékelte az emberölésre irányuló előkészületet is.
A másodfokú ítélettel szemben bejelentett fellebbezések nyomán a harmad-, ötöd-, hatod-, és hetedrendű vádlottakkal szemben az eljárás a Kúrián folytatódik, míg az első- és másodrendű vádlottak esetében az ítélőtábla döntése jogerős. (MTI)
A lehetséges szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítése miatt.
A Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya elnevezésű csoport őrizetbe vett vezetői között van Posta Imre is.
A gyereket nem anyakönyveztették, titokban született meg, négy hónapos koráig nem volt se tb-, se adókártyája, nem kapott védőoltást sem.