Hat hétig forgalomkorlátozás lesz a Rákóczi híd pesti hídfőjénél

Újabb ütemhez ért a Déli Körvasút építése, ami miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a következő hat hétben. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta a Facebookon, hogy a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtójánál a vasúti pálya vízelvezetésének kialakítását végzik, így szakaszosan lezárják majd a lehajtót.

A miniszter szerint a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk a Buda felől érkező autósoknak. A Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a Külső Mester utca használatát javasolják.

Az épülő Déli Körvasút 2025 decemberében Fotó: Németh Dániel/444

A Déli Körvasút az ország egyik legjelentősebb vasúti fejlesztése. A projekt keretében Kelenföld és a Népliget között építik át a vasúti pályát, miközben új megállóhelyeket alakítanak ki, és a vasúti hidakat is átépítik. A Bartók Béla útnál például július elején emelték ki a régi vasúti hidat.