A Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-ai rendezvények előkészítése miatt

A Belügyminisztérium sajtóközleményt küldött ki arról, hogy nagy sikerrel zárult az idei Szent István-napi ünnepségsorozat, de az előkészületek és a közbeszerzési folyamatok körülményeivel kapcsolatban vizsgálatot rendeltek el, „a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében”.

Utóbbi félmondattal a G7 által részletesen bemutatott ügyre utalnak. A lap a hozzá eljutott levelezés alapján augusztus 20-án arról írt, hogy az augusztus 20-ai rendezvény tenderének későbbi nyertese hetekkel a közbeszerzés kiírását megelőzően tiszás és Tisza-közeli emberekkel levelezett a témában, és adatokat kért az állammal papíron még szerződésben álló Lounge-tól, a rendezvényeket korábban lebonyolító Balásy Gyula-cégtől.

Az ügyet szerdán Hadházy Ákos görgette tovább, amikor közzétette a rendezvényt előkészítő levelezés egy-egy részletét. A volt független parlamenti képviselő azt írta, „Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt”, amiből Hadházy arra következtetett, hogy a Tisza Párt alelnöke „mindenről tudott”.

Drónshow augusztus 20-án Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Hadházy szerint nem az volt a baj a lebonyolítással, hogy időhiány miatt nem folytattak nyílt közbeszerzést, hanem az, hogy a meghívásos közbeszerzést verseny korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták. Hadházy azt írta, a levelezés alapján a manipuláció fő szervezője a Tisza volt programigazgatója, Zelcsényi Miklós volt, aki korábban Orbán Viktor fogorvosának köreivel került korrupciógyanúba.

Hadházy állításaira Radnai Márk is reagált. A Tisza alelnöke azt írta, a kormányalakítás után nem foglalkozott állami rendezvények szervezésével, az augusztus 20-ai ünnep előkészítésekor csak a kreatív koncepció kialakításában segített. Radnai elismerte, hogy a nyilvánosságra hozott levelek egy részén másolatban szerepelt az e-mailcíme, de azt írta: „a hivatkozott leveleket nem olvastam, azokra nem válaszoltam, tartalmukról a sajtóból értesültem”.