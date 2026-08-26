A Gazprombank négy vezetője 9 millió eurót ügyeskedett össze az Oroszország ellen kivetett szankcióknak köszönhetően

Jelentős, 9 millió eurós profitot termelt a Gazprombank luxemburgi fiókjának négy vezető menedzsere az Oroszország ellen kivetett szankciók okozta piaci turbulencia kihasználásával. A manővereket azután hajtották végre, hogy a szankciók számos orosz befektetőt elvágtak az orosz vállalatok által devizában kibocsátott kötvényektől, ezért Vlagyimir Putyin lehetővé tette az orosz vállalatok számára, hogy helyettesítő kötvényeket bocsássanak ki az eurókötvények helyett.

A Financial Times cikke szerint Dmitrij Derkacs, Szergej Nyekraszov, Szergej Belouszov és Pavel Bolzsakov legalább 17 millió euró személyi kölcsönt vett fel a munkáltatójától, hogy aztán olyan Gazprom-kötvényeket vegyenek a pénzből, amiket jelentős kedvezménnyel vásároltak az európai piacon. A Gazprom-kötvényeket aztán névértékük 100 százalékán új, rubelben denominált kötvényekre cserélték. A négy férfi több mint 50 ilyen tranzakciót hajtott végre, amik a lap számításai szerint 9 millió eurós profitot termeltek nekik.

A férfiak összehangolták a lépéseiket, ugyanazon a napon ugyanannyi kötvényt vásároltak, gyakran még azelőtt, hogy a Gazprom bejelentette volna a helyettesítő kötvény elérhetőségét. Az Európai Unió egyik tisztviselője a vizsgálat eredményének tudtában azt mondta, hogy a manőverek a szankciók megkerülését szolgálhatták, ezért nyomozást kell indítani Luxemburgban.

Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu via AFP

A Gazprombank luxemburgi fiókja kijelentette, hogy szigorúan betartották a törvényeket, szabályokat és előírásokat. Dmitrij Derkacs szintén tagadta, hogy megsértette volna a jogot. Azt mondta, hogy a luxemburgi bankfelügyelet által végzett vizsgálat nem jutott lényeges megállapításokra, ez pedig megerősíti, hogy semmi jogellenes nem történt.

A négy vezető egyébként már elhagyta a Gazprombankot. Derkacs „privát életet él” Luxemburgban, Belouszov és Bolzsakov egy befektetési céget vezet Luxemburgban, Nyekraszov pedig a Szpartak Moszkva focicsapat vezérigazgatója lett.