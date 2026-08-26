Pikó András: Belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága

Pikó András szerint belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága, mert a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit. Józsefváros független polgármestere azt írta a Facebookon, hogy Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatta őket a döntésekről.

Pósfai azt mondta a polgármestereknek, hogy 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. Pikóék azt kérik, hogy ezeket a helyszíneket az önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb szeptember 15-ig jelöljék ki. Emellett a kormány napirendjén van a fővárosi rendvédelmi dolgozók szolgálatteljesítésének sajátosságait figyelembe vevő bérpótlék bevezetésének kérdése.

A belügyminiszter támogatja, hogy az önkormányzatok kapjanak valódi hatósági jogköröket a dohányboltok működésének szabályozására. Az ezzel kapcsolatos kormányelőterjesztés előkészítése már zajlik. Emellett azt is támogatja a miniszter, hogy az objektív felelősséget kiterjesszék a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre.

Pikóék éjjeli menedékhelyek működési rendjével kapcsolatos javaslatát vizsgálja a kormány, a Belügyminisztérium pedig javaslatot tesz majd a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és a kerületi önkormányzati közterület-felügyeletek és rendészetek hatásköreinek kiterjesztésére.

Pikó András Fotó: Németh Dániel/444

Pikó július elején kezdett posztolni a romló közbiztonsági helyzetről, miután a józsefvárosi lakók közül többen köztéri agresszióra és bűncselekményekre panaszkodtak. A polgármester a budapesti rendőrfőkapitánnyal is egyeztetett a probléma miatt.

A témában más kerületi polgármesterek is megszólaltak. Az Újbudát vezető László Imre kelenföldi „drogosokról”, „elveszett lelkekről” és „árnyakról” szóló, szakmai szempontból megkérdőjelezhető riportot osztott újra, és azt írta, Kelenföldön súlyos a helyzet, a helyiek pedig joggal dühösek és aggódnak. Soproni Tamás terézvárosi polgármester pedig arról posztolt, nagyjából 1000-1500 hajléktalan, 3-400 kezeletlen pszichiátriai beteg, néhány ezer drogos és 3-5 ezer fő palackgyűjtögető miatt érzik sokan, köztük ő is, hogy romlott a közbiztonság Budapesten. Szerinte ez az előző kormány hibája, de a mostaninak kell megoldania. A budapesti közbiztonsági helyzetről ebben a cikkben írtunk bővebben.