Zelenszkij az egyik legrangosabb állami kitüntetést adományozza Elon Musknak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Szabadság Rend kitüntetést adományozza Elon Musknak. Ez az egyik legrangosabb állami kitüntetés, csak az Ukrajna Hőse cím és a Harci Érdemkereszt kitüntetés rangosabb nála.

Volodimir Zelenszkij Fotó: -/AFP

Elon Musk cége, a SpaceX üzemelteti a szélessávú internet-hozzáférést biztosító műholdhálózatot, a Starlinket. A nyugati média forrásai szerint ukrán tisztviselők megpróbálták rábeszélni az üzletembert, hogy engedélyezze az ukrán hadseregnek a Starlink használatát az oroszországi célpontok elleni csapásmérésre. Musk azonban a források szerint még nem adott erre engedélyt.

Az ukránok 2022 óta használják a Starlinket, de csak az oroszok által megszállt területeken és a Krím-félszigeten. A Starlink segítségével összehangolt drónhadjáratban támadták meg az orosz utánpótlásvonalakat, üzemanyag-tároló és légvédelmi létesítményeket, valamint a parancsnoki központokat, megzavarva az orosz hadsereg logisztikáját és üzemanyaghiányt okozva az oroszok által megszállt Krímben. Az oroszok álcázó rakományokkal és nagy teljesítményű zavarórendszerek telepítésével próbálják megzavarni a Starlinket.

Musk ukrajnai háborúra gyakorolt hatásáról ebben a cikkben írtunk bővebben.