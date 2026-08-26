Zelenszkij az egyik legrangosabb állami kitüntetést adományozza Elon Musknak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Szabadság Rend kitüntetést adományozza Elon Musknak. Ez az egyik legrangosabb állami kitüntetés, csak az Ukrajna Hőse cím és a Harci Érdemkereszt kitüntetés rangosabb nála.
Elon Musk cége, a SpaceX üzemelteti a szélessávú internet-hozzáférést biztosító műholdhálózatot, a Starlinket. A nyugati média forrásai szerint ukrán tisztviselők megpróbálták rábeszélni az üzletembert, hogy engedélyezze az ukrán hadseregnek a Starlink használatát az oroszországi célpontok elleni csapásmérésre. Musk azonban a források szerint még nem adott erre engedélyt.
Az ukránok 2022 óta használják a Starlinket, de csak az oroszok által megszállt területeken és a Krím-félszigeten. A Starlink segítségével összehangolt drónhadjáratban támadták meg az orosz utánpótlásvonalakat, üzemanyag-tároló és légvédelmi létesítményeket, valamint a parancsnoki központokat, megzavarva az orosz hadsereg logisztikáját és üzemanyaghiányt okozva az oroszok által megszállt Krímben. Az oroszok álcázó rakományokkal és nagy teljesítményű zavarórendszerek telepítésével próbálják megzavarni a Starlinket.
Musk ukrajnai háborúra gyakorolt hatásáról ebben a cikkben írtunk bővebben.
Két éve nem foglalt el olyan kevés ukrán területet Oroszország, mint februárban, sőt Ukrajna vissza is tudott venni 160 négyzetkilométert. Ebben komoly szerepe volt Elon Musknak azzal, hogy lekapcsolta az oroszok feketén szerzett Starlink-termináljait.
A ukrán drónok, amik hatékony csapásmérő eszközök akár több száz kilométerrel a front mögött is, jellemzően a Starlink hálózatot használják.