3 hónapra eltiltották a kisvárdai focistát, aki úgy lekönyökölte az ellenfelét, hogy elmozdult a szemgolyója, és kettős látása lett

A könyöklés pillanata, a tettes fehérben.

Három hónapra, november 30-ig eltiltotta a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága a kisvárdai Oláh Bálintot, aki súlyos sérülést okozott a nyíregyházi Tarcsi Róbertnek.

Ezt a képet posztolta az áldozat a kóerházi ágyából.

A védő a 2–1-re végződött Nyíregyháza–Kisvárda bajnokin felugrás közben könyökölte le az ellenfelét. Maga a szabálytalanság látszatra átlagos könyöklés volt, nem tűnt úgy, hogy Oláh célzottan ki akarná ütni az ellenfelét, de vitathatatlanul szabálytalan volt. Élőben nem volt meglepő, hogy csak sárga lapot kapott.

Az azonban már a közvetítésben látszott, hogy Tarcsi nincs jó állapotban, azonnal azt ellenőrizte, hogy lát-e egyáltalán. Mint nemsokára kiderült, látott, sőt duplán is, ugyanis az elmozdult szemgolyója miatt kettős látása támadt. Emellett az arccsontja is eltört. A focistát meg is kellett műteni.

A hosszú eltiltás tehát nem is annyira a szabálytalanság durvaságának, hanem a szomorú eredményének köszönhető.