Áder János alapítványa, a Kék Bolygó a bírósághoz fordul a megszüntetéséről szóló kormánydöntés miatt

Elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet! alcímmel küldte ki a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (KBKA) sajtóközleményét, amivel arra a hírre reagáltak, hogy Magyar Péter bejelentése alapján augusztus 31-én megszűnnek.

Áder János volt köztársasági elnök közérdekű vagyonkezelő alapítványa azt írta, hogy kuratóriumi vezetésüket keddre várták a Miniszterelnökségen egy megállapodás megkötésére. Miután az időpontot áttolták csütörtök délre, az alapítvány jogi képviselője a megadott időpontban megjelent a minisztérium épületében. A miniszterelnök azonban négy perccel dél előtt bejelentette egy videóban, hogy jelenlegi formájában megszűnik a KBKA.

Áder János Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A nem sokkal később kezdődő megbeszélésen az alapítvány jogi képviselője át akarta nézni a megállapodás-tervezetet, de azt a Miniszterelnökség képviselője nem tudta bemutatni. Helyette azt mondta, hogy majd később elektronikus formában elküldi.

„A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány elfogadhatatlannak tartja Veres Ildikó elszámolóbiztos eljárását, a Ruff Bálint által vezetett Miniszterelnökség döntése törvénysértő. Ezért a KBKA, bízva a jogállami normák maradékának érvényesülésében, jogorvoslattal él az eljárás és a döntés ellen. Az ügy a bíróságon folytatódik.”

A KBKA-t Áder János volt köztársasági elnök hozta létre 2016-ban. A környezettudatosság fejlesztését célul kitűző alapítvány azóta milliárdokat kapott a Fidesz-kormányoktól. A szervezet 1,5 milliárd forintért vett Pasaréti úti irodaházat, amit aztán Áder és felesége cége is bérelt. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Áder, a tagok között pedig ott van az MTA két volt elnöke, Freund Tamás és Vizi E. Szilveszter, Lázár János volt építési és közlekedési miniszter, valamint utóbbi egykori helyettese, Csepreghy Nándor. Az alapítvány az elmúlt években több Fidesz-közeli céggel is szerződött.