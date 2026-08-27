Nemcsak a Batthyány Lajos alapítvány, de az MCC és Áder alapítványa, a Kék Bolygó feladatait is az állam veszi át

„Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik az MCC, valamint a Fidesz univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és Áder János közpénzszivattyúzó szervezete, a Kék Bolygó Alapítvány is. A tényleges közfeladatokat az állam átveszi, a közvagyon és a közpénz pedig visszakerül a magyar emberekhez” – jelentette be Facebookon Magyar Péter.

„Mostani formában nincs lehetőségük a további működésre” – tette hozzá a miniszterelnök, ahogy azt is: „Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak.”

Ahogy azt csütörtökön korábban már közölte a Miniszterelnökség: egyeztettek a Batthyány Lajos Alapítvány képviselőjével, egyben tájékoztatták arról, hogy a végleges kormányzati jogi álláspont szerint nincs jogi lehetőség az alapítvány továbbműködtetésére, a kormányhatározat alapján 2026. augusztus 31-től a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, az oktatási és gyermekügyi miniszter, valamint a szociális és családügyi miniszter veszi át az alapítvány közfeladatainak ellátását.

Magyar Péter Facebook-videójában úgy fogalmazott, „ami most véget ér, az a különleges KEKVA-státusz, és az ehhez kapcsolódó, állami vagyon feletti rendelkezés és az állami finanszírozás”.

„Az Orbán-kormány közpénzből felépített vagyonokat, ingatlanokat, cégeket és közfeladatokat szervezett ki olyan alapítványokba, amelyek fölött az állampolgárok ellenőrzése többé nem érvényesülhetett. Úgy próbálták a közvagyonnal együtt bebetonozni a saját rendszerüket, hogy egy kormányváltás utáni is ők dönthessenek arról, mi történik azzal, ami valójában a magyar embereké” – mondta Magyar.