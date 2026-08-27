Az orosz külügyi szóvivő szerint brit katonai létesítmények támadásával válaszolhatnak a brit fegyverrel végrehajtott ukrán csapásokra

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtökön közölte, hogy Oroszország – válaszul azokra az ukrán támadásokra, amelyek során brit rakétákat használnak Oroszország ellen – akár brit katonai célpontokat is megtámadhat, Ukrajnán belül és kívül egyaránt.

Zaharova szerint többször is „figyelmeztettek arra”, hogy „válaszul az Oroszország területén brit fegyverekkel végrehajtott ukrán támadásokra bármely brit katonai létesítmény és haditechnikai eszköz célponttá válhat Ukrajnában és a határain túl”. Úgy fogalmazott, hogy Nagy-Britannia és Franciaország „a tűzzel játszik”, amikor rakétatechnológiát szállít Ukrajnának.

A brit miniszterelnöki hivatal Andy Burnham kormányfő ukrajnai látogatása alkalmából a napokban jelentette be, hogy engedélyezte az MBDA európai védelmi vállalatnak a SCALP brit gyártású alkatrészeire vonatkozó minősített információk átadását. Erre azért van szükség, hogy Franciaország és Ukrajna továbbléphessen a rakéták ukrajnai összeszerelésének előkészítésében.

A brit kormány szerint az engedély megnyitja az utat az ukrajnai összeszerelő üzemek létrehozása előtt. A nagy hatótávolságú SCALP a brit Storm Shadow francia változata, a két fegyver közös francia–brit technológián alapul. A brit kormány szerint a lépés kiegészíti a Project Brakestop programot is, amelyben Ukrajna számára fejlesztenek viszonylag olcsó, nagy hatótávolságú csapásmérő fegyvereket, amelyek képesek mélyen Oroszország területén belül is csapásokat végrehajtani. Franciaország már jóváhagyta az európai rakéta technológiájának licencelését. (Reuters)