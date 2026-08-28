„Kötelességem ezt a csatát megvívni” – Áder János szerint a bíróság még útját állhatja Magyar Péter „fékevesztett politikai ámokfutásának”

„Magyar Péter kézi vezérléssel utasította jogállami elveket sértő ultimátumra minisztereit a volt köztársasági elnökkel szembeni politikai bosszú miatt”, írja közleményében Áder János, a Kék Bolygó Alapítvány elnöke. Szerinte ezeket több tény is igazolja, például az, hogy Ruff Bálint még írásban szólította őt fel, hogy nyilatkozzon a további működési szándékról, vagy épp az, hogy időpontjuk volt a megállapodás aláírására, de azt a kormányülés után elhalasztották.

„Kézi vezérlés, a minisztériumok felülbírálása, önkény, jogállami normák megsértése, ez a Miniszterelnök ügyintézési gyakorlata”, összegzi a helyzetet Áder. Ugyanakkor szeretné azt is világossá tenni, hogy az elmúlt tíz évben az alapítvány működéséből semmilyen anyagi haszna nem származott.

Áder János Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Az alapítvány, mint közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetése Áder szerint veszélyes precedenst teremt. A volt köztársasági elnök úgy értékeli, hogy Magyarék megszüntetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, hogy innentől kezdve a korábbi kormány által megítélt támogatásokat is egy tollvonással visszakérhetik, ha az a jelenlegi miniszterelnök szerint nem volt jogos. De ugyanilyen sorsra juthatnak, a napelem telepítésre vagy gépjármű vásárlás támogatásában részesült családok, agrárvállalkozások.



„Ez pedig a jogbiztonság és a jogállam végét jelenti. Ezért döntöttem úgy, hogy volt köztársasági elnökként kötelességem ezt a csatát megvívni és

a bírósághoz fordulni, mert a magyar igazságszolgáltatás még útját állhatja ennek a

fékevesztett politikai ámokfutásnak, és megakadályozhatja, hogy másokkal is ez a

törvénysértés megtörténjen”, zárja közleményét Áder.

A KBKA-t Áder János volt köztársasági elnök hozta létre 2016-ban. A környezettudatosság fejlesztését célul kitűző alapítvány azóta milliárdokat kapott a Fidesz-kormányoktól. A szervezet 1,5 milliárd forintért vett Pasaréti úti irodaházat, amit aztán Áder és felesége cége is bérelt. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Áder, a tagok között pedig ott van az MTA két volt elnöke, Freund Tamás és Vizi E. Szilveszter, Lázár János volt építési és közlekedési miniszter, valamint utóbbi egykori helyettese, Csepreghy Nándor. Az alapítvány az elmúlt években több Fidesz-közeli céggel is szerződött.