HVG: Hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárás, amiért a kampányidőszakban Lázár János milliárdos MÁV-tartozásokat engedett el

Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tavaly indította el a Lázárinfónak nevezett lakossági fórumsorozatát, és ezzel egy időben arra utasította a Volánbusz jogutódját, a MÁV Személyszállítási Zrt-t, hogy több, zömmel fideszes vezetésű település helyi személyszállításból eredő tartozásának jelentős részét engedje el. Egy évvel korábban pont az ő utasítására perelte be a MÁV a jelentős tartozást felhalmozó településeket, írja a HVG.

Lázár Lázárinfót tart Fotó: Németh Dániel/444

Ez konkrétan Kecskemét esetében 2 milliárd, Salgótarján esetében egymilliárd, Nyíregyháza esetében közel 600 millió, Szombathely (az egyetlen nem fideszes település) esetében pedig kb. 500 millió forint veszteséget okozott a MÁV-nak. A lap szerint Lázár összességében több mint 4 milliárd forinttal rövidítette meg a vállalatot, valamint az adófizetőket azért, hogy országjárása során pozitív színben tűnjön fel az érintett településeken.

A HVG augusztus végén úgy értesült, hogy a rendőrség nyomozást indított az ügyben, érdeklődésükre pedig az ORFK közölte, hogy állampolgári feljelentés alapján az ügyben büntetőeljárás indult 2026. augusztus 23-án, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál, hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen. (via hvg.hu)