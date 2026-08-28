HVG: Hűtlen kezelés gyanúja miatt indult eljárás, amiért a kampányidőszakban Lázár János milliárdos MÁV-tartozásokat engedett el

belföld

Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tavaly indította el a Lázárinfónak nevezett lakossági fórumsorozatát, és ezzel egy időben arra utasította a Volánbusz jogutódját, a MÁV Személyszállítási Zrt-t, hogy több, zömmel fideszes vezetésű település helyi személyszállításból eredő tartozásának jelentős részét engedje el. Egy évvel korábban pont az ő utasítására perelte be a MÁV a jelentős tartozást felhalmozó településeket, írja a HVG.

Lázár Lázárinfót tart
Fotó: Németh Dániel/444

Ez konkrétan Kecskemét esetében 2 milliárd, Salgótarján esetében egymilliárd, Nyíregyháza esetében közel 600 millió, Szombathely (az egyetlen nem fideszes település) esetében pedig kb. 500 millió forint veszteséget okozott a MÁV-nak. A lap szerint Lázár összességében több mint 4 milliárd forinttal rövidítette meg a vállalatot, valamint az adófizetőket azért, hogy országjárása során pozitív színben tűnjön fel az érintett településeken.

A HVG augusztus végén úgy értesült, hogy a rendőrség nyomozást indított az ügyben, érdeklődésükre pedig az ORFK közölte, hogy állampolgári feljelentés alapján az ügyben büntetőeljárás indult 2026. augusztus 23-án, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál, hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen. (via hvg.hu)

belföld volánbusz MÁV Személyszállítási Zrt lázárinfó szombathely salgótarján kecskemét Lázár János hűtlen kezelés nyíregyháza nemzeti nyomozó iroda