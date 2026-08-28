Magyar Péter a mohácsi csata emlékével húzta ki a Rongyos Gárda méregfogát

A mi hazánkos Novák Előd az első világháború befejezése után alakult Rongyos Gárdáról emlékezett meg. A félkatonai szabadcsapatot a nemzeti vagyon visszaszerzésének egyik legsikeresebb példájának nevezte felszólalásában.

Sopron visszakerült, de volt itt más is

A szervezet megítélése enyhén szólva ellentmondásos. A Rongyos Gárda éppen 105 évvel ezelőtt robbantotta ki a nyugat-magyarországi felkelést, hogy magyarlakta területek ne kerüljenek osztrák kézre. A felkelésnek része volt abban, hogy népszavazás után Sopron és környéke magyar kézen maradt.

Vezetőjük az a Prónay Pál és Héjjas Iván, a fehérterror rettegett alakjai voltak, akik a rongyos Gárdával együtt részt vettek a Tanácsköztársaság leverését követően zsidók, kommunisták és mások elleni kegyetlenkedésekben.

Novák nem különösebben árnyalta a képet, a fókusz a „vagyonvisszaszerzésen” volt, nem a bűntetteken. A képviselő felsorolta, hogy a Mi Hazánk mi mindenről szeretett volna a napokban egyperces néma felállást a plenáris ülésen, a házbizottság egyiket sem támogatta. Ezek a mohácsi vész évfordulója, Észak-Erdély visszatérése, a magyarellenesség áldozatai és a Rongyos Gárda.

Az újjászerveződött Rongyos Gárda 1938-ban Kárpátalján. Fotó: Gödér Hajnal/Fortepan

Ezután kérte a főhajtást a Rongyos Gárda emlékére, a mi hazánkosok felálltak, a többiek ülve maradtak.

A házelnök rendre utasította, miszerint erre nem volt felhatalmazása.

A frappáns visszavágások mestere

Novák akciója nyilvánvalóan visszavágás volt. tudta, hogy a Rongyos Gárda előtt nemhogy a Tisza frakciója, a Fidesz és a KDNP képviselői sem fognak fejet hajtani. A felállásukkal ugyanúgy egyedül maradtak, ahogy pár héttel ezelőtt csak ők nem álltak fel a roma holokauszt áldozataira emlékezve.

Augusztus 10-én Gyöngyösi István, a Tisza képviselője a cigányok üldöztetéséről beszélt, majd a parlament egyperces néma felállással emlékezett a második világháború roma áldozataira. A mi hazánkosok ülve maradtak, amit Toroczkai László frakcióvezető azzal magyarázott, hogy az aktus házszabálysértő volt. Az egyperces néma felállásokat ugyanis előre kell jelezni.

A házbizottság még aznap összeült, és a képviselők abban maradtak: másnap megismétlik a megemlékezést. Így is lett, azon amúgy Dúró Dóra és Novák Előd nem vett részt.

Mindenki álljon fel Mohácsért

Vissza a pénteki üléshez. Magyar Péter a Nováknak adott válaszában nem ment bele egy történelmi vitába a Rongyos Gárda megítéléséről, helyette értetlenkedését fejezte ki: miért nem emlékeznek meg a mohácsi csata áldozatairól. „Megszegve a házszabályt fel tudunk-e összesen együtt állni a mohácsi csata ötszázadik évfordulójára. Remélem, hogy igen.”

Fotó: Németh Dániel/444

Nos, fel tudtak, mind a négy frakció tagjai fejet hajtottak. Az ülést vezető Hallerné Nagy Anikónak nem volt könnyű dolga, végül az egy perc leteltével azt mondta: köszöni a méltó megemlékezést, de ez házszabálytól eltérő volt. Máskor az ilyet a házbizottságon keresztül intézzék.