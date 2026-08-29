A kalocsai repülőtérről vitt el részegen egy Cessnát a 24 éves férfi, aki miatt riasztották a honvédség Gripenjeit

„Furcsa riasztás...” – ezzel a felütéssel kezdődött a honvédelmi miniszter Facebook-posztja, amelyben azt írta, augusztus 29-én reggel „egy férfi úgy gondolta, kipróbál egy Kalocsán parkoló kisrepülőt. Nem tétovázott sokáig, a géppel Paks felé indult. A honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, a készenléti vadászgéppár pedig a levegőbe emelkedett.”

Néhány perccel később a kisgép Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkeztek. A rendőrség és az illetékes hatóságok a helyszínen vizsgálódtak. Ruszin-Szendi Romulusz azt is írta, tudása szerint személyi sérülés nem történt.

Frissítés 12:35-kor

A rendőrség közleményéből kiderült, a férfi a kalocsai repülőtérről vitt el egy Cesna 172 típusú gépet, amivel nem sokkal később a Tolna vármegyei Gerjennél egy napraforgótáblában kényszerleszállást hajtott végre.

A férfi hátrahagyva a repülőt az 512. számú úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen. A férfi beült a kocsiba, és azzal el akart hajtani, amit a jármű utasának időben sikerült megakadályoznia.

A helyszínre riasztott rendőrök perceken belül elfogták a 24 éves férfit, folyik a helyszíni szemle, az adat- és információgyűjtés.

A Bács-Kiskun, valamint a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a férfival szemben jármű önkényes elvétele és más bűncselekmények miatt is eljárást indítanak, a kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe veszik és kezdeményezik a letartóztatását. Ittas állapotban volt, azt, hogy más szer hatása alatt állt-e a rendőrök vizsgálják.

A rendőrség a légügyi hatósággal szoros együttműködésben, haladéktalanul közös ellenőrzést kezdeményezett a kalocsai repülőterén, amelyet az ország többi repülőtere is követ majd.

Egy nappal korábban, augusztus 28-án délután is riasztani kellett a Gripeneket, akkor egy francia PA28 típusú kisrepülőgép miatt. Az Szlovénia felől Ausztrián keresztül Csehország felé tartott, de nem lépett kapcsolatba a polgári légiforgalom-irányítással.