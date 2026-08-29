Leállt a tiszalöki erőmű az alacsony vízállás miatt

„A Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a Tiszalöki Vízerőművet. Fontos hangsúlyozni, hogy az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, az energiatermelés csak másodlagos funkciója. Tiszalök és a térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a Paksi Atomerőmű teljes kapacitással termel” – írja a Facebookon Szakács Péter Lajos, a Tisza helyi képviselője.

A Tiszalöki Vízerőműben a csökkenő vízhozam miatt az elmúlt napokban már csak egy zsilip üzemelt, majd teljesen leállt az áramtermelés. Ezzel 12,9 MW, normál körülmények között rendelkezésre álló villamosenergia-termelés esett ki a rendszerből (ez egyébként 0,65 százaléka a Paksi Atomerőmű teljes kapacitásának). Ahogyan augusztus 28-án írtuk: a Tisza-tónak szinte már annyi, a Tisza vízhozama Szolnoknál pár nap múlva mégis akkora lesz, mint az aprócska Rábáé.

A víz szabályozását most a duzzasztó egyetlen működésben tartott zsilipjével látják el.

A kiskörei vízlépcső.

Mivel az év során a szokásos vízmennyiség negyedét hozta a Tisza vízgyűjtő területe, a folyón lejjebb lévő Tisza-tó hasznosítható víztartaléka lényegében elfogyott, miután szintje 610 centiméterre csökkent. „Tegnap megkezdődött a Tiszalöki Vízlépcső – a lehető legtöbb víz megtartása érdekében korábban maximálisra emelt – felvizének csökkentése, amelynek eredményeként többlet vízhozam vezethető át a Tisza-tó, a Keleti-főcsatorna és a Körös-völgy irányába” – közölte szombaton az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) a Facebookon.

A tervek szerint a következő hét során a Tiszalöknél tartott 420 centiméteres vízszíntből 20 centimétert leengednek, ezzel juttatva némi többlethez a folyó alsóbb szakaszait. (via HVG)