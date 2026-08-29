Magyarországon nem vették nyilvántartásba a Mi Hazánk jelöltjének müncheni karlendítős ügyét, mert az itthon nem számít bűncselekménynek

POLITIKA

Magyarországon nem vették nyilvántartásba, hogy Moys Zoltánt egy müncheni bíróság kétezer euró pénzbüntetésre ítélte, miután karlendített 2021 júniusában egy Magyarország-Németország Eb-meccsen, mert a náci karlendítés a magyar büntető törvénykönyv szerint nem számít bűncselekménynek. A Moys Zoltánnal szembeni ítéletről először a 444 írt.

Moyst jelöli a Mi Hazánk az újonnan felálló Független Közmédia Testületbe (FKT) jelölt. Az FKT az a testület, amely a közmédia tulajdonosi jogait gyakorolja és felügyeli. Elvileg kilenc tagja lesz: hármat a kormánypárt, hármat az ellenzék, hármat civil szervezetek jelölhetnek.

A 444 birtokába került végzés szerint a Fővárosi Törvényszék 2024-ben megállapította, hogy az ítélet nem kerülhet bele a magyar nyilvántartásba. A végzés 2025. január 30. napján vált jogerőssé.

A dokumentum eredetiségéről meggyőződtünk.

Az úgynevezett megfeleltetési eljárást az általunk látott dokumentum alapján a Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatósága kezdeményezte a bűnügyi nyilvántartásról szóló törvény alapján. Hogy miért évekkel a müncheni bíróság 2021-es ítélete után, az nem világos, kérdéseket küldtünk a Belügyminisztériumnak.

A magyar bíróság szerint a megfeleltetés, vagyis a külföldön hozott bírósági ítélet nyilvántartásba vétele Magyarországon alapfeltétele, a kettős büntethetőség nem teljesül. A magyar büntető törvénykönyv vonatkozó paragrafusa ugyanis így szól:

„Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a köznyugalom megzavarására alkalmas – különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő – módon

a) terjeszt,

b) nagy nyilvánosság előtt használ, vagy

c) közszemlére tesz,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.”

A felsorolásban tehát nincsen benne a karlendítés, márpedig a müncheni bíróság emiatt a konkrét magatartás miatt ítélte el Moys Zoltánt. A karlendítés viszont Magyarországon önmagában nem minősül bűncselekménynek.

Ennek megfelelően a törvényszék kimondta, hogy a német ítélet Magyarországon nem vehető figyelembe és nem feleltethető meg magyar büntetőítéletnek, ezért nem kerül be a magyar bűnügyi nyilvántartásba.

A müncheni bíróság ítélete szerint, mely szintén a 444 birtokában van, Moys „20 óra 55 perckor enyhén ittas állapotban a magyar szurkolók szurkolói blokkjában tartózkodott az Allianz aréna 13 I-es blokkjában, Werner-Heisenberg-Allee 25 München címen. Ott a jobb karját legalább egyszer úgynevezett Hitler-üdvözlésre kinyújtotta úgy, hogy azt más személyek észrevehették, ahogyan ezt jóváhagyóan elfogadta. Tudta azt, hogy ez a nemzetiszocialista zsarnokság egy üdvözlési formája”.

„Az ilyen üdvözlési forma bármilyen módon történő használata, a használó részéről mindenféle nemzetiszocialista szándék nélkül, – amint azt ő is tudta – nyilvánosan tilos, hogy Németországban elkerüljük az ilyen alkotmányellenes törekvések újjáélesztésének minden látszatát”

– írja a bíróság.

Moys a Kitörés emléktúra egyik szervezője, és a cége gyártotta azt a 2013-as műsort is, amely Adolf Hitler születésnapjáról többek között ilyen mondatokkal emlékezett meg: „Rövid idő alatt talpra állította a tönkretett, nyomorba döntött Németországot, ahol példátlan gazdasági, társadalmi, erkölcsi, kulturális fellendülés vette kezdetét (...) A történelem talán legismertebb politikusának emléke azóta is a győztes nagyhatalmak politikai boszorkányüldözésének első számú célpontja”.

A Mi Hazánk a Moys karlendítős ügyéről szóló cikkünk után kiadott közleményében azt írja, nem tudtak előzetesen az ügyről, Moys maga pedig a párton keresztül azt üzente, koncepciós eljárásnak tartja a történteket, és „eleve abszurd és logikátlan feltételezés, hogy egy német–magyar meccsen magyar szurkolóként német köszöntési formát használjon”. Arról nem ír a közlemény, hogy továbbra is Moyst jelölik-e a testületbe.

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Moys Zoltán a 444 birtokába került bírósági iratok szerint a 2021-es Magyarország–Németország Európa-bajnoki futballmeccsen karlendített, „20 óra 55 perckor, enyhén ittas állapotban”.

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„Eleve abszurd és logikátlan feltételezés, hogy egy német–magyar meccsen magyar szurkolóként német köszöntési formát használjon” – reagált a Mi Hazánk a karlendítő Moys Zoltánról szóló cikkünkre

Arról nem írnak, hogy marad-e Moys a jelöltjük a Független Közmédia Testületbe.

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