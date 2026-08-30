Izland nemet mondott az uniós csatlakozási tárgyalásokra

Nagyon szoros eredménnyel, de Izland a hétvégén tartott népszavazáson végül elutasította az Európai Unióval folytatandó csatlakozási tárgyalások újraindítását – közölte állami műsorszolgáltató. A szavazók 52,5 százaléka szavazott ellene, 47,5 százaléka pedig mellette.

Az igenek erős többségben voltak a fővárosban, Reykjavíkban, ahol az ország lakosságának egyharmada él, de a vidékiek 60 százaléka nemet mondott.

Kristrún Frostadóttir miniszterelnök balközép kormánya eredetileg 2027-re ígérte a népszavazás megtartását, de a nemzetközi feszültségek – többek között Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal szembeni fenyegetései – miatt előrehozta azt. A nemek melletti érvek között a legfontosabb a saját valuta és a halászati jogok megtartása volt, ahogy azt részletesen megírtuk korábban. Izland része az EU egységes piacának és a schengeni határok nélküli övezetnek.