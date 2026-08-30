Karácsony Gergely: szeptember 1-jétől visszatér a megszokott rend Budapesten

Szeptember 1-jétől ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik - közölte a főpolgármester vasárnap reggeli Facebook-bejegyzésében.

Karácsony Gergely emlékeztetett arra, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is, emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat és csökkentették a vízfelhasználást, ideiglenesen a fővárosi díszvilágítások is leálltak a szökőkutakkal és a gellérthegyi vízeséssel együtt - sorolta az intézkedéseket.

Karácsony Gergely szabadstrandot ad át. Fotó: Karácsony Gergely/Facebook

A Főpolgármesteri Hivatal közleményében konkrét példákat is felsorolt:

2026 augusztusában a BKK és a BKV olyan közlekedési intézkedéseket vezetett be, amelyek jelentős energiamegtakarítással jártak: a járművek kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek. A villamoságazat esetében ez összesen több mint 661 MWh energiamegtakarítást eredményezett, míg a metrók esetében több mint 355 MWh volt a megtakarítás.

Emellett csökkentették az energiafelhasználást a metróállomások mozgólépcsőinek üzemeltetésében.

A BKK saját működésében is törekedett az energiatakarékosságra: az irodaház villamosenergia-felhasználása augusztusban mintegy 20 százalékkal csökkent.

A Budapesti Közművek (BKM) több divízióját is közvetlenül érintette a 2026 nyarán tapasztalt extrém időjárás. Ideiglenesen leállították a fővárosi szökőkutakat és a gellérthegyi vízesést.

Augusztus első napjaiban szünetelt a Főváros teljes díszvilágítása; egyedül az ezzel elért energiamegtakarítás becsült mértéke közel 20 MWh volt.

A FŐKERT vészhelyzeti öntözési protokollja különös figyelemmel volt a fővárosi fák állapotára, korára és vízigényére, ugyanakkor a szökőkutak üzemeltetésének átmeneti leállításával együtt összesen közel 25 ezer m³ víz megtakarítását tette lehetővé a zöldvagyon megóvásának szem előtt tartásával. Miközben az idei teljes, június és augusztus közötti hőséglocsolás során felhasznált víz mennyisége 14,5 ezer m³ volt, vagyis a vészhelyzeti protokoll révén megtakarított vízmennyiség közel kétszerese annak a mennyiségnek, amelyet a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója a teljes fővárosi hőséglocsolásra és a BKV sínhűtésére fordított - miközben ezek az intézkedések szintén a klímahelyzet kezelését szolgálták.

Az energiaválság enyhülésével viszont ütemezetten újraindították a budapesti csobogókat, szökőkutakat és egyéb vízarchitektúrákat, így már a Gellért-hegyi vízesés és a margitszigeti Zenélő Szökőkút is működik.

A BKM-nél a csúcsidőszaki villamosenergia-igény mintegy 4 MW-tal csökkent, az energiamegtakarítás pedig meghaladta a 120 MWh-t, ami megfelel egy paksi gépegység félórás teljes termelésének.

A hivatal közleményében azt írták: