Unger: Már kiválasztották az ügyeket, amivel elindul a Vagyonvisszaszerzési Hivatal

„Én kedden reggel elkezdem felépíteni a hivatalt” – mondta az RTL Házon kívül című műsorában Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Hétfőn egyeztet az illetékesekkel arról, hogy hova tud bemenni dolgozni, és amilyen korán lehet, felhívja Hantosi Istvánt, az országgyűlés alkotmányügyi bizottságának elnökét, hogy a hivatal másik három elnökhelyettesét mihamarabb válasszák meg. A kiválasztásba neki nincs beleszólása.

Az országgyűlés egyelőre csak a nyomozati elnökhelyettest, Tasnády Katalint választotta meg, a közpénzügyi, vádképviseleti és fellebbviteli elnökhelyettesi posztokra új pályázatot kell kiírni. Őket viszont nem kell megvárni azzal, hogy elkezdődjön a munka. Unger arról beszélt, már tudja, kiket fog felkérni arra, hogy segítsen felépíteni a hivatal „gazdasági lábát”, ami „bürokratikus aprómunka.”

Ő fogja kikérni a rendőrségtől, NAV-tól és ügyészségtől azokat az embereket, akiket Tasnády Katalin, illetve majd a többi helyettes felsorol. „Nekem meg kell bíznom az ő szakmai értékítéletükben.”

Unger 150 fős hivatali létszámban gondolkodik, a fele biztos nyomozati ügyekben fog dolgozni, mert az a legfontosabb ága a hivatalnak. Azt kérte Tasnádytól, hogy a lehető leggyorsabban írja össze a listát, hogy kikkel akar dolgozni. Abban bízik, hogy a nyomozati munka szeptember végén el tud indulni.

Arról nem beszélt, hogy konkrétan mivel indulhatnak, de az elnökhelyettes már kiválasztotta az ügyeket. Unger közölte, nem fogja kockáztatni a vizsgálataik sikerét azzal, hogy bejelenti, kinek kell vigyáznia. Annyit elárult, hogy nagyon sok ügyben zajlanak már nyomozások más szerveknél, és ha azokat átveszik, onnantól ők vizsgálódnak. Unger elképzelése szerint párhuzamosan kezdenek hozzá kis és nagy ügyekhez is. Nagy merítésben gondolkodik: egy hasonlattal élve arról beszélt, nem „pecázgatna”, hátha horogra akad valami, hanem egy halászhajóról terítené le a hálókat, amiket ha felhúznak, találni fognak ügyeket.

A saját maguk által kiválasztott ügyekhez viszont előbb ki kell dolgozni a kockázatértékelési módszertant, hogy senki ne mondhassa, pofára mennek.

Megismételte, amit a bizottsági meghallgatásán is mondott: arra fogja ösztönözni az állami szereplőket, hogy az egy éven belül megkötött, gyanús szerződéseknél lépjenek közbe, azokat ugyanis még meg lehet támadni.

A riporter Magyar Péter vasárnapi posztja után rákérdezett, milyen érzés, hogy nem ő a legnépszerűbb jelölt, mire Unger közölte, „én nem a népszerűségre pályáztam.” Szerinte most van először lehetőség arra, hogy az ügyek ne álljanak meg politikai okok miatt, és ne ijedjenek meg a nevektől. Azt mondta, arra szerződött, hogy végig viszik az ügyeket, és őt nem lehet telefonon utasítgatni. Azzal is egyetért, hogy nem ő a hivatal legfontosabb vezetője, hanem szakmai értelemben a nyomozati elnökhelyettes.

Unger szerint félreértések vannak a hivatal körül. „A hivatal elnöke nem egy Sherlock Holmesba öltött Robin Hood, aki egyedül kinyomozza és aztán elkobozza (a vagyont). A hivatal elnökének a feladata az, hogy megszervezze a négy szakmai elnökhelyettes alá azt a stábot és azt a munkát, amivel ők zavartalanul fogják tudni ellátni a munkájukat, és az én feladatom az, hogy - lehet engem nyomasztani, lehet engem hívogatni, - nekem egy falat kell köréjük vonni, hogy ne féljenek.”

Tisztességes és jogszerű elszámoltatást ígért, szerinte az utolsó pillanatig van mit visszaszerezni.