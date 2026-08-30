Magyar Péter: Soha nem vállaltunk olyat, hogy minden vezetői pozícióra megszavaztatjuk a jelölteket a közvéleménnyel

POLITIKA

„Nem mindig a legnépszerűbb döntés a legjobb döntés” – írta Magyar Péter miniszterelnök Unger Anna megválasztásával kapcsolatban.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztján sokan nem Ungert, hanem Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját látták volna szívesebben, és számon kérték a parlamenti döntést, illetve azt, hogy nem kaptak beleszólást az ügybe. (Az elnökjelöltek bizottsági meghallgatása nyilvános volt, a róluk való szavazás is, az viszont nem, hogy ki volt a többi pályázó, miért pont őket választották ki, milyen szakmai anyaggal pályáztak és hány pontot kaptak. Az elnökhelyettes-jelöltekkel kapcsolatban ennyit sem lehetett tudni. A pénteki titkos szavazás eredménye alapján Ungert nem támogatta a teljes Tisza-frakció, egy képviselő nemmel szavazott, egy pedig tartózkodott, ha a Mi Hazánk mind a hat tagja nemmel voksolt. Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes a bizottsági ülésen nemmel szavazott Ungerre, ő Ligetit alkalmasabbnak tartotta.)

Unger Anna a megválasztásakor
Fotó: Németh Dániel/444

Magyar arról írt, soha nem vállaltak olyat – ahogy más kormány sem teszi -, hogy minden vezetői pozícióra megszavaztatják a közvéleménnyel jelölteket. A NAV elnök, a kórházigazgatók, a MÁV vagy a bíróságok vezetői esetén sem teszik meg ezt. A köztársasági elnök sem kéri ki az emberek közvetlen véleményét, mikor nemsokára jelöli a legfőbb ügyészt. (Baka András a pártokkal sem fog egyeztetni a jelöltjéről.)

Magyar azzal érvelt, „nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt, hanem azé, aki kinevezi. Pontosan tudom, hogy az egész társadalom (beleértve minket is) elkezdte újra tanulni a demokráciát, hiszen hosszú évekig nem igazán volt benne részünk. Érzem azt is, hogy ebben a folyamatban lesznek döccenők, akár néha személyes csalódások is, de ettől függetlenül fenntartom, hogy a mi felelősségünk mindent elmagyarázni, akár a közvetett képviselet lényegét, amikor bizonyos döntések meghozataláért vagy személyek kinevezéséért a megválasztott vezető a felelős. Nem egy influenszer, nem egy volt politikus és nem is a közvélemény többsége. Ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről, adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Tudomásul kell venni mindenkinek (nekünk is), hogy nem mindig a legnépszerűbb döntés a jó döntés.”

Magyar Péter a pénteki szavazás után
Fotó: Németh Dániel/444

Magyar azt írta, lehet őket kritizálni vagy egyet nem érteni, de a lelkiismertük tiszta. „Nálunk jobban senki nem szeretné az elsíbolt állami vagyonok visszaszerzését és a felelősök megbüntetését. Minden ehhez szükséges döntést meghozunk.”

Azt írta, az összeesküvés-elméletekre és hamis vádakra nem akar kitérni, mert azok nem igazak, de „pontosan tudható, hogy miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájának megnehezítése és a hitelességének rombolása. Mi viszont ezt nem fogjuk hagyni és a létező legerősebb Hivatal felállítása a célunk, szakmai, elkötelezett és megalkuvást soha nem tűrő vezetőkkel.”

A posztját azzal zárta, hogy mindenki szíve joga eltávolodni a Tiszától, ha nem ért egyet egy-egy személyi döntéssel, de ők semmilyen nyomásra nem engednek a vállalásaikból, és ezzel a részéről lezárta a kérdést.

Magyar péntek este egy videóban üzent a Tisza közösségének, akkor arról beszélt, „megkérdőjelezni a képviselők vagy a kormánytagok rendszerváltás iránti elkötelezettségét igazságtalan és méltánytalan.”

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