Magyar Paksról üzent az Ungert kritizálóknak, képviselőtársa kiosztott egy zaklatót

POLITIKA

„Úgy tapasztaltam ma Mohácson, Pakson és Dunaszentbenedeken is, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. Senki nem azt kérdezte, hogy ki az építkezés vízügyi vagy katonai vezetője, hanem azt nézte, hogy a munka el lett végezve. Gyorsabban és olcsóbban.”

Ezt írta Magyar Péter szombat esti Facebook-posztjában Paksról, ahol a tervezettnél gyorsabban készült el a fenékküszöb első üteme. A vezetőre tett utalásba nem nehéz belehallani az elmúlt napok politikai feszültségét, amit a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetőjéről szóló pénteki parlamenti szavazás okozott.

Magyar Péter szombat délután Pakson
Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala

A várakozásokkal ellentétben nem Ligeti Miklóst, hanem Unger Annát választották meg az NVVH elnökének. A Tisza frakciója szinte egyhangúlag szavazott Unger mellett, „van frakciófegyelem egy ilyen döntésnél”, mondta pénteki sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Sógora, Melléthei-Barna Márton az igazságügyi bizottságban ugyanakkor nemmel szavazott Ungerre, de emiatt, mondta Magyar, nincs feszültség köztük.

A tiszás szavazók közül vannak, akik nem értik a döntés okát. A kritikusok szerint a bölcsész Ungernek hiányzik a korrupciós ügyekhez szükséges szakértelme, Ligetinek, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának viszont mindez megvan. Egy szavazás előtti facebookos szimpátiafelmérésen amúgy messze Ligeti kapta a legtöbb szavazatot. A pénteki parlamenti plenáris ülés legalább 10 perccel később kezdődött, az ellenzék szerint ennek az volt az oka, hogy a Tisza frakciójában az NVVH elnökének megválasztásáról vitatkoztak.

A kritikákat nem hagyta szó nélkül Ferenczi Gábor makói tiszás országgyűlési képviselő sem, indulatosan reagált a Facebookon egy becsmérlő üzenetre.

„Az rendben van, hogy a messengeremre tegnap este 23 óra után jön egy mocskolódó üzenet, hogy én hogy képzeltem, hogy Unger Annát megszavaztam és nem Ligetit? Pedig Ő még a szökőkúthoz is kijött a kampányban, hogy meghallgassa a beszédem! Te Hős! Kijöttél a szökőkúthoz a rendszerváltásért, sőt szavaztál is? Szuper! Köszönöm!”

Ferenczi felemlegette, hogy novemberben becsukta vállalkozását, a kampány alatt egy fillért sem keresett, családját alig látta.

Forrás: Ferenczi Gábor Facebook-oldala

A szavazásról azt mondta, tiszta a lelkiismerete, megbízik azoknak a képviselőtársainak a döntésében, akik a szakbizottságban Ungert látták a legalkalmasabb jelöltnek. „Titkos szavazás volt, szavazó lapokon. Az életbe nem derült volna ki, hogy én kire szavaztam. Ez nem frakciófegyelem volt, hanem bizalom és összetartás” – és meg is mutatta a róla és a szavazólapról készült fotót. „Ezt a történelmi tettet már nem veheti el senki! Kemény, nehéz időkben, olyan bátor, tökös emberekre volt szükség, mint Magyar Péter, vagy Én.”

Az Unger Annáról készült portrénkat itt olvashatja, kollégáink pedig itt beszélték ki a történteket.

POLITIKA paks Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ferenczi gábor magyar péter Tisza Párt unger anna NVVH
Kapcsolódó cikkek
Videó

A zavaros Tisza és a fuldokló Fidesz

Miközben Orbán Viktor nyaral, és zajlik az orbánizmus decentralizációja, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének megválasztását és a közmédia felügyeletének átalakítását övező káoszról is beszélgettünk a 444 stúdiójában.

Herczeg Márk, Botos Tamás, Kiss Bence, Rényi Pál Dániel, Haszán Zoltán
POLITIKA

Megválasztotta az Országgyűlés Unger Annát az NVVH vezetőjének

137 igen szavazattal, 7 nem és 1 tartózkodás mellett

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Magyar: Két héttel a határidő előtt elkészül a paksi fenékküszöb első része

A miniszterelnök szerint az építkezés augusztus 12-i kezdete óta 43 ezer köbméter követ építettek be.

Benics Márk
belföld

Az ellenzék ÁVH-ra keresztelte a vagyonvisszaszerzési hivatalt, Magyar Péter szerint nincsenek szavak

Az első száz nap romeltakarítás volt, most az építkezés következik, mondta napirend előtt a miniszterelnök. Kiderült, hová költözik a vagyonvisszaszerzési hivatal.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

A miniszterelnök szerint Ungernek és Ligetinek is voltak kellemetlen mondatai, amiket nem szívesen hall az ember

De mindketten az igazságot mondták ki. Végleg elbukhatott volna a vagyonvisszaszerzési hivatal, ha pénteken nem választják meg Ungert.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

„Azt szeretem, amikor meg van csinálva a munka” – Példa nélküli feladat vár Unger Anna álompolgárra, aki 24 órás rendőri védelemmel számolhatja fel a feudalizmust

Az eddig politikai elemzőként, illetve Orbán Balázs opponenseként ismert Unger korábban kétkedett abban, hogy egyáltalán leváltható-e a NER, a kampány során viszont már úgy látta, hogy Magyar Péter a közös ország ígéretével nyerheti meg a választásokat.

Mohos Máté
POLITIKA