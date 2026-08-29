Magyar Paksról üzent az Ungert kritizálóknak, képviselőtársa kiosztott egy zaklatót

„Úgy tapasztaltam ma Mohácson, Pakson és Dunaszentbenedeken is, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. Senki nem azt kérdezte, hogy ki az építkezés vízügyi vagy katonai vezetője, hanem azt nézte, hogy a munka el lett végezve. Gyorsabban és olcsóbban.”

Ezt írta Magyar Péter szombat esti Facebook-posztjában Paksról, ahol a tervezettnél gyorsabban készült el a fenékküszöb első üteme. A vezetőre tett utalásba nem nehéz belehallani az elmúlt napok politikai feszültségét, amit a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) vezetőjéről szóló pénteki parlamenti szavazás okozott.

A várakozásokkal ellentétben nem Ligeti Miklóst, hanem Unger Annát választották meg az NVVH elnökének. A Tisza frakciója szinte egyhangúlag szavazott Unger mellett, „van frakciófegyelem egy ilyen döntésnél”, mondta pénteki sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Sógora, Melléthei-Barna Márton az igazságügyi bizottságban ugyanakkor nemmel szavazott Ungerre, de emiatt, mondta Magyar, nincs feszültség köztük.

A tiszás szavazók közül vannak, akik nem értik a döntés okát. A kritikusok szerint a bölcsész Ungernek hiányzik a korrupciós ügyekhez szükséges szakértelme, Ligetinek, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának viszont mindez megvan. Egy szavazás előtti facebookos szimpátiafelmérésen amúgy messze Ligeti kapta a legtöbb szavazatot. A pénteki parlamenti plenáris ülés legalább 10 perccel később kezdődött, az ellenzék szerint ennek az volt az oka, hogy a Tisza frakciójában az NVVH elnökének megválasztásáról vitatkoztak.

A kritikákat nem hagyta szó nélkül Ferenczi Gábor makói tiszás országgyűlési képviselő sem, indulatosan reagált a Facebookon egy becsmérlő üzenetre.

„Az rendben van, hogy a messengeremre tegnap este 23 óra után jön egy mocskolódó üzenet, hogy én hogy képzeltem, hogy Unger Annát megszavaztam és nem Ligetit? Pedig Ő még a szökőkúthoz is kijött a kampányban, hogy meghallgassa a beszédem! Te Hős! Kijöttél a szökőkúthoz a rendszerváltásért, sőt szavaztál is? Szuper! Köszönöm!”

Ferenczi felemlegette, hogy novemberben becsukta vállalkozását, a kampány alatt egy fillért sem keresett, családját alig látta.

A szavazásról azt mondta, tiszta a lelkiismerete, megbízik azoknak a képviselőtársainak a döntésében, akik a szakbizottságban Ungert látták a legalkalmasabb jelöltnek. „Titkos szavazás volt, szavazó lapokon. Az életbe nem derült volna ki, hogy én kire szavaztam. Ez nem frakciófegyelem volt, hanem bizalom és összetartás” – és meg is mutatta a róla és a szavazólapról készült fotót. „Ezt a történelmi tettet már nem veheti el senki! Kemény, nehéz időkben, olyan bátor, tökös emberekre volt szükség, mint Magyar Péter, vagy Én.”

Az Unger Annáról készült portrénkat itt olvashatja, kollégáink pedig itt beszélték ki a történteket.