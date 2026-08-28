A miniszterelnök szerint Ungernek és Ligetinek is voltak kellemetlen mondatai, amiket nem szívesen hall az ember

Magyar Péter történelmi döntésnek nevezte, hogy a parlament megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének, Tasnády Katalint nyomozati elnökhelyettesnek.

Nem volt Tisza–Fidesz-paktum

Sok jó koncepció és erős jelölt volt, emiatt hívtak be még egy elnökjelöltet (Sárvári Nicholast Unger, Ligeti Miklós és a visszalépett Jancsics Dávid mellé), mondta Magyar. Mind a négyen, korábbi hírekkel ellentétben, a Tisza frakciójának jelöltjei voltak. A miniszterelnök szerint soha ilyen transzparens nem volt még jelölés. Minden frakció felkérhetett civilszervezetet a jelölési folyamatban, ezzel csak a Tisza és a Mi Hazánk élt. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága ezek után alakította ki álláspontját, és tett javaslatot a személyi kérdésekre.

A miniszterelnök szerint a Tisza-frakcióban nagyjából egyhangú volt a vélemény arról, hogy a három jelöltből ketten biztosan alkalmasak lettek volna az elnöki posztra. Magyar szerint „aljas hazugság”, hogy paktum volt a Tisza és a Fidesz között a jelöltállítási folyamatban.

Nincs feszültség

Szóba került Melléthei-Barna Márton döntése, aki nemmel szavazott Ungerre az igazságügyi bizottságban, mert Ligetit tartotta alkalmasabbnak. A miniszterelnök szerint ebben nincs feszültségforrás közöttük. A pénteki parlamenti szavazás ugyan titkos volt, de „van frakciófegyelem egy ilyen döntésnél” – mondta Magyar. Szerinte a bizalom a frakción belül nem csökkent, hanem nőtt. (A pénteki parlamenti plenáris ülés legalább 10 perccel később kezdődött, az ellenzék szerint ennek az volt az oka, hogy a Tisza frakciójában az NVVH elnökének megválasztásáról vitatkoztak.)

Az NVVH felállítását a Tisza egyik legfontosabb vállalásának nevezte, nem véletlenül állt fel ilyen gyorsan. A cél az, hogy a hivatal minél gyorsabban, szakszerűbben kezdhesse el működését.

Arra a kritikára, miszerint Unger nem jogász azt mondta: az FBI vezetője sem jogász. (Valójában az, Kash Patel jogász végzettségű.) Aki ismeri a jogszabályt és a hatásköröket, az tudja: nem kellett jogászt választani a pozícióra, mondta Magyar. Más a helyzet a nyomozati, vádemelési, fellebbviteli elnökhelyettessel, nekik nemcsak jogásznak, ügyésznek is kell lenniük, és a közpénzügyi elnökhelyettesnek is megfelelő végzettséggel kell rendelkeznie.



Magyar külön örül annak, hogy a győztes Unger Anna együtt dolgozna Ligeti Miklóssal, ahogy annak is, hogy Ligeti jelezte: mindennél fontosabbnak tartja a korrupcióellenes küzdelmet.

Fotó: Németh Dániel/444

Az Országgyűlés pénteken csak egy jelöltről szavazhatott, ami Magyar szerint nem jelenthet problémát.

Úgy gondolja, ha Ungert pénteken nem szavazták volna meg, akkor lehet, hogy végleg lekerült volna a napirendről a hivatal felállítása. Nagyon nehéz lett volna ismét olyan jelöltet találni, akit a képviselők kétharmada támogat. „Egy-két képviselő tévedhet, de nem tévedhet mindenki” - utalt arra, hogy voltak viták.

Magyar azt kérte, a három elnökhelyettesi posztra adja be mindenki a pályázatát, aki alkalmasnak tartja magát, mivel fontos, hogy a képviselők a legjobb szakemberekből választhassanak.

Kellemetlen, de igaz mondatok

Beszélt arról, hogy Ungernek és Ligetinek is voltak kellemetlen mondatai, amiket nem szívesen hallanak az emberek. Magyar szerint ugyanakkor mindketten az igazságot mondták, és ez az igazság elfogadhatatlan. Emiatt gyorsítani akarják a nyomozati eljárásokat, jogszabályok módosítása és költségvetési pénzek átcsoportosítása várható. (Unger azt mondta, hogy hat év alatt senki ne számítson jogerős ítéletre, Ligeti szerint meg csak az ellopott vagyon 10 százaléka visszavehető.) Magyar elmondta, hogy számolnak azzal is, hogy az NVVH elszívó hatása miatt bíróságokon és ügyészségeken keletkezhet munkaerőhiány, pedig már most is nagy a teher ezeken az intézményeken.

Magyar reagált arra, hogy nem volt teljesen nyilvános az elnökhelyettesi meghallgatás: ügyészekről van szó, akiknek vissza kell menniük dolgozni egy sikertelen pályázat esetén. Ezért fontos esetükben az anonimitás.