A zavaros Tisza és a fuldokló Fidesz

Július közepén beszélgettünk először arról, hogy mélyrepülésben van a Fidesz. Egy hónapja már arról volt szó, hogy a szétesés nem megáll, hanem fokozódik.
Most amellett, hogy zajlik az orbánizmus decentralizációja, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének megválasztását és a közmédia felügyeletének átalakítását övező káoszról is beszélgettünk.
A műsor podcast formában is meghallgatható:
Pont akkor esik szét még jobban a Fidesz, amikor lenne fogás a Tiszán. Tusványostól a parlamentig, mi hazánkos beszólástól a kibontakozó energiaválságig húzódik a kérdés: megállt már a lejtőn a volt kormánypárt? Erről beszélgettünk a 444 stúdiójában.
Miért van dögrováson a Fidesz, és miért esnek egymásnak az orbánisták? Miért ment el Szijjártó? Mit üzen, hogy Orbán az amerikai focivébén van? Ezekről beszélgettünk a 444 stúdiójában.
Az ellenzékre a kormánypárt, a civilekre a szakma mondott nemet, a Tiszának jelöltje sincs a felügyelő testületbe. Közben egyesek már a vezetői pályázatra készülnek – Kert Attilától Veiszer Alinda csapatáig sokan ambicionálják a feladatot.
137 igen szavazattal, 7 nem és 1 tartózkodás mellett
Sokszínű jobboldalként, mozaikjobboldalként definiálná újra magát az eddig közpénzen eltartott fideszes holdudvar egy része. De mit is jelent ez pontosan, valamiféle SZDSZ–Mi Hazánk-koalíciót? És hol van ebben a helye Orbánnak?
Megválasztották Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének, Magyar Pétert az újonnan felálló hivatalról kérdeztük.
„Badarság azt gondolni, hogy itt 6 év alatt jogerős ítéletek lesznek” – mondta Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik vezetőjelöltje. Ligeti Miklós pedig arról beszélt, hogy őt az motiválja, hogy csinálják meg az elszámoltatást, ha már '90-ben elmaradt.
A Tisza Szigetek tagjai közül sokan úgy érezték, hogy magukra hagyták őket a választások után. Magyar Péterék most megpróbálják felrázni a mozgalmat.
Belső vizsgálatok zajlanak, és számos ügyben vizsgálják, hogy a feljelentés szükséges-e – mondta a 444-nek Vitézy Dávid, akit arról is megkérdeztünk, keresték-e Lázár Jánost.