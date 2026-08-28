A zavaros Tisza és a fuldokló Fidesz

POLITIKA

Július közepén beszélgettünk először arról, hogy mélyrepülésben van a Fidesz. Egy hónapja már arról volt szó, hogy a szétesés nem megáll, hanem fokozódik.

Most amellett, hogy zajlik az orbánizmus decentralizációja, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének megválasztását és a közmédia felügyeletének átalakítását övező káoszról is beszélgettünk.

A műsor podcast formában is meghallgatható:

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