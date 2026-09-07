Magyar gúnyolódott, Toroczkai kiborult a Parlamentben

Magyar Péter szerint a Fidesz országlása után a Tisza feladatai a tatárjárás után újjáépítő IV. Béla királyéhoz hasonlók

Az Orbán-kormányok megbocsáthatatlan árulásáról is beszélt. Az ellenzék azon gúnyolódott, hogy Magyar királyhoz hasonlította magát, míg ő egy négyéveseknek szóló könyvvel oltogatta a volt kormánypártiakat. Elindult a parlament őszi ülésszaka, a Tiszának rengeteg a terve, de türelmet kérnek.