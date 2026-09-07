Magyar gúnyolódott, Toroczkai kiborult a Parlamentben

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  • A sok rendkívüli ülés után elindult a parlament őszi, rendes ülésszaka, összefoglalónk itt olvasható róla.
  • Persze az adok-kapok továbbra is folytatódott a parlamenti padsorokban. Magyar Péter például a Ha én volnék a miniszterelnök című gyerekkönyvet olvasgatta, aztán felajánlotta, Rétváriéknak, hogy megveszi nekik.
  • Toroczkai pedig egy ponton azt mondta a miniszterelnöknek: Azonnal kérjen, vagy ha már tegeződünk, kérjél bocsánatot, azonnal, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként!
video parlament rétvári magyar péter miniszterelnök toroczkai
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Magyar Péter a Ha én volnék a miniszterelnök című gyerekkönyvet olvasgatta a Parlamentben, aztán felajánlotta, Rétváriéknak, hogy megveszi nekik

A Fidesz és a KDNP felszólalásaihoz, ahhoz, hogy konkrétumok helyett lehazudják a csillagokat az égről, elég lesz a 3-4 éveseknek szóló színes könyv, mondta Magyar.

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Az Orbán-kormányok megbocsáthatatlan árulásáról is beszélt. Az ellenzék azon gúnyolódott, hogy Magyar királyhoz hasonlította magát, míg ő egy négyéveseknek szóló könyvvel oltogatta a volt kormánypártiakat. Elindult a parlament őszi ülésszaka, a Tiszának rengeteg a terve, de türelmet kérnek.

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Toroczkai Magyarnak: Azonnal kérjen, vagy ha már tegeződünk, kérjél bocsánatot, azonnal, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként!

A miniszterelnök arról beszélt, hogy Toroczkai fideszes haverokhoz járt lobbizni a minisztériumokba, mire a Mi Hazánk elnöke felcsattant.

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