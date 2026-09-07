Magyar Péter a Ha én volnék a miniszterelnök című gyerekkönyvet olvasgatta a Parlamentben, aztán felajánlotta, Rétváriéknak, hogy megveszi nekik

A sok rendkívüli ülés után elindult a parlament őszi, rendes ülésszaka (Összefoglalónkat hamarosan olvashatják róla).

Magyar Péter a napirend előtti felszólalása után épp Rétvári Bencéék viszontválaszát hallgatta, miközben egy Ha én volnék a miniszterelnök című mesekönyvet lapozgatott nevető tiszásokkal körbevéve. Később, amikor szót kapott, és reagálhatott a Fidesz-kormányzást dicsérő Rétvárira, bele is szőtte a beszédébe a könyvet. Arról beszélt, hogy nem érti, ha a Fidesz annyira jó dolgokat csinált, és annyira jó állapotú országot hagyott a Tiszára, mint azt Rétvári mondta, miért zavarták el a választók a Fideszt, miért zuhan azóta is a népszerűségük.

„Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem érdemes értelmes vitát folytatni, hiába beszélünk konkrétumokról, ez Bóka Jánosra is vonatkozik, önök nem konkrét dolgokról beszélnek, nem konkrét jobbító javaslataik vannak, hanem lehazudják a csillagokat az égről, és beledobálnak hátulról kavicsokat a vízbe.”

Ehhez egyébként elegendő lesz, én ezt a könyvet kaptam ajándékba, és szívesen megveszem önöknek, mondjuk ez ilyen 3-4 éves gyerekeknek van. Ebben felsorolják, hogy »ha én volnék a miniszterelnök, aki kutyát szeretne kapni, az kapna egy kutyát. Aki egy barátot szeretne, az kettőt kapna.« Ezek körülbelül ezen a színvonalon vannak -

mondta a Fidesz és a KDNP felszólalásaira.