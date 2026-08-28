Magyar Péter üzent a Tisza közösségének: „Megkérdőjelezni a képviselők vagy a kormánytagok rendszerváltás iránti elkötelezettségét igazságtalan és méltánytalan”

POLITIKA

„Hadd szóljak most a Tisza közösségéhez is. Még egyszer hangsúlyozom, lehet az Országgyűlés mai döntését kritizálni, azzal egyet nem érteni. De ilyen 100 napos kormányzás, ilyen komoly válsághelyzetek eredményes kezelése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal rekordidő alatt történő felállítását követően megkérdőjelezni a képviselők vagy akár a kormánytagok rendszerváltás iránti elkötelezettségét és a munkáját szerintem rendkívül igazságtalan és méltánytalan.”

Magyar Péter miniszterelnök pénteken kora este külön videóban is reagált a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökének megválasztása kapcsán kibontakozott vitákra. A szó szerinti idézet innen van, a kormányfő mélyebben nem részletezte a Tisza közössége részéről felmerült kritikákat.

Tény, hogy különböző civilek és nem civilek, valamint kétkezi állampolgárok a közösségi médiában is bírálták a folyamatokat, és sokan voltak olyanok is, akik nem az NVVH vezetőjévé emelt Unger Annát látták volna szívesen a pozícióban. A jelöltet megnevező bizottságban sem voksolt egy irányba minden tiszás, sőt Unger parlamenti támogatása sem volt egyöntetű. A „renitens” Melléthei-Barna Márton – Magyar Péter sógora, korábbi igazságügyminiszter-jelölt – még csütörtökön azt mondta, szakmai meggyőződése miatt ment szembe a többséggel.

A miniszterelnök a péntek esti videóban arról is beszélt, nem elfogadható a gyakorlat, hogy öt-tíz évig is eltarthatnak a büntetőeljárások. „Pontosan tudjuk a feladatunkat” – mondta erről.

A kormányfőt NVVI-ügyben videós interjúban is kérdeztük a pénteki nap folyamán, előzőleg sajtótájékoztatót tartott a történtekről, míg a parlamenti ülésről és döntéshozatalról itt írtunk.

POLITIKA magyar péter Tisza Párt unger anna Melléthei-Barna Márton NVVH
Kapcsolódó cikkek

Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton

Visszalép a jelöltségtől, mert nem akarja, hogy a sógorság miatt „árnyék vetüljön a rendszerváltásra”.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Melléthei-Barna Márton szakmai meggyőződésből szavazott nemmel Unger Anna jelölésére

Ligeti Miklóst tartotta a legalkalmasabbnak.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Megválasztotta az Országgyűlés Unger Annát az NVVH vezetőjének

137 igen szavazattal, 7 nem és 1 tartózkodás mellett

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA
Videó

„Ez egy szuperhatóság, összegyúrtuk az ügyészség, a rendőrség és a NAV jogosítványait”

Megválasztották Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének, Magyar Pétert az újonnan felálló hivatalról kérdeztük.

Jelinek Anna, Windisch Judit, Kiss Bence, Kristóf Balázs
video

A miniszterelnök szerint Ungernek és Ligetinek is voltak kellemetlen mondatai, amiket nem szívesen hall az ember

De mindketten az igazságot mondták ki. Végleg elbukhatott volna a vagyonvisszaszerzési hivatal, ha pénteken nem választják meg Ungert.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA