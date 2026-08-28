„Ez egy szuperhatóság, összegyúrtuk az ügyészség, a rendőrség és a NAV jogosítványait”

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  • Magyar Péter történelmi döntésnek nevezte, hogy a parlament megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének, Tasnády Katalint nyomozati elnökhelyettesnek.
  • A miniszterelnököt csütörtökön a Parlamentben kérdeztük az új hivatalról.
video Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal parlament magyar péter Tasnády Katalin unger anna
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