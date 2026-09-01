Két új elnökhelyettessel bővül az Integritás Hatóság igazgatósága

Lezárult az Integritás Hatóság két új elnökhelyettesének kiválasztása, az Állami Számvevőszék elnöke Bozzay Erika és Nagy-Fribiczer Gabriella kinevezését javasolta a köztársasági elnöknek – közölte kedden a hatóság az MTI-vel.

Kinevezésükkel öttagúra bővül a hatóság igazgatósága: Biró Ferenc elnök és a két jelenlegi elnökhelyettes, Dabóczi Kálmán és Holbusz Tímea mellé érkezik a két új vezető.

Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Az igazgatóság bővítését az Integritás Hatóságról szóló törvény idei módosítása írta elő, amellyel egyúttal jelentősen növelték a szervezet jogköreit is. Az augusztus 26-án hatályba lépett szabályok alapján a hatóság kizárólagos hatáskörben ellenőrzi a kiemelt közjogi és kormányzati tisztségviselők, illetve hozzátartozóik vagyonnyilatkozatainak tartalmát és teljességét, ehhez pedig tényleges adathozzáférési jogot is kapott. Emellett új felülbírálati jogkörökkel és erősebb közbeszerzési ellenőrzési jogosítványokkal ruházták fel.

A két új elnökhelyettes közül Nagy-Fribiczer Gabriella eddig is az Integritás Hatóság szakmai igazgatóságán dolgozott. Bozzay Erika a hatóság közlése szerint több évtizedes hazai és nemzetközi vezetői tapasztalattal rendelkezik a közbeszerzés, az integritás, a korrupcióellenes szakpolitikák és a közpénzügyi kormányzás területén.

A hatóság saját összesítése szerint megalakulása óta folyamatosan bővítette vizsgálati tevékenységét: az elmúlt három évben összesen 913 milliárd forintnyi uniós forrás felhasználását vizsgálta. Az ügyekben szabálytalansági eljárásokat kezdeményezett, feljelentéseket tett és felülbírálati indítványokkal élt, emellett rendszerszintű problémák kezelésére is tett ajánlásokat.

A szervezet szerint az új jogköröknek különös jelentőséget ad, hogy ismét megnyílnak Magyarország előtt a korábban visszatartott uniós források. Minél több pénzt kell minél rövidebb idő alatt elkölteni, annál nagyobbak a korrupciós kockázatok is – írta a hatóság, amely szerint az öttagúra bővített igazgatóság erre a megnövekedett ellenőrzési feladatra jelent intézményi választ.