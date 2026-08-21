Az Integritás Hatóság vezetője szerint vigyázni kell, nehogy a sok új uniós forrás elköltése korrupciós kockázat legyen

Miközben Magyarország egyre közelebb kerül az augusztus végi határidőhöz, amikorra fel kell oldania a befagyasztott több mint 10 milliárd eurós uniós támogatást, az ország korrupcióellenes felügyeleti szerve arra figyelmeztet, hogy ennyi pénz befecskendezése egy régóta korrupcióval terhelt rendszerbe új visszaélésekre adhat lehetőséget – írja a Politico.

Bár Magyar Péter új kormánya teljes szakítást ígér a rendszerszintű korrupcióval, a magyar intézményeknek továbbra is ébernek kell maradniuk a csalásokkal szemben, erről beszélt a brüsszeli lapnak Biró Ferenc, az Integritás Hatóság vezetője:

„Amikor arra kényszerülsz, hogy nagy összegeket költs el, mindig lesznek olyanok, akik ezekkel a lehetőségekkel vissza akarnak élni.”

Biró Ferenc Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Politico azt nem említi, hogy magát Birót is korrupcióval vádolta meg az ügyészség, de azt felidézi, hogy a magyar kormánynak augusztus 31-ig kell gyorsított eljárással olyan reformokat végrehajtania, amelyek után az Európai Bizottság kifizeti azt a 10,4 milliárd eurót, amelyet eddig azért tartottak vissza, mert az Orbán-kormány megsértette az uniós jogot, és finoman szólva sem jeleskedett a korrupció elleni küzdelemben. Két uniós tisztviselő most is arról beszélt, hogy Budapest jó úton halad a pénz megszerzése felé, amelynek hazahozatalát Magyar Péter amúgy már május végén biztosra mondta.

„Rendkívül keményen dolgozunk ezen” – mondta Tarr Zoltán. „Sok minisztérium, sok kollégánk nem foglalkozik mással, csak ezzel a kérdéssel.”

A miniszter a Politicónak arról beszélt a Margitszigeten, hogy a kihagyott mérföldkövek miatt várhatóan egy kis összeget visszatartanak, de bízik abban, hogy a pénz nagy része be fog folyni. A kormány is úgy tudja, hogy a Bizottság „elégedett az eddig megtett lépéseinkkel”.

Fotó: Németh Dániel/444

A 2022-ben pont a Brüsszel által szorgalmazott reformok részeként létrehozott Integritás Hatóság felügyeli az uniós források felhasználását és biztonságát. Biró szerint számos olyan ügy, amelyben Orbán idején vizsgálatot szerettek volna, most „újra felszínre kerül”, mivel azok a tisztviselők, akik „mindig is helyesen akartak cselekedni”, most már szabadon végezhetik a dolgukat. Biró becslése szerint

Orbán kormányzása alatt mintegy 105 milliárd eurónyi közpénz került magánkézbe vagy hagyta el az országot, és ennek „meglehetősen nagy része” visszaszerzhető,

bár a pénz nagy része olyan helyeken lehet, mint a Karib-térség és Latin-Amerika, ami miatt a visszaszerzés évekig tartó folyamat lesz.

Biró az új kormány teljesítményét egyelőre nem akarta értékelni az eltelt idő rövidsége miatt, az európai parlamenti képviselővé átvedlő Orbán Balázs viszont természetesen visszautasította a korrupciós vádakat, és politikai elfogultsággal vádolta az új kormányt. „Felháborító, hogy ilyen körülmények között az új liberális magyar kormány példátlan támogatást élvez a brüsszeli intézmények részéről, miközben ugyanezek az intézmények hallgatnak azokkal a demokráciaellenes intézkedésekkel szemben, amelyekkel korábban pontosan Orbán Viktor kormányait vádolták.”