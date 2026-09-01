Megkapta az indulótőkét az NVVH

2,48 milliárd forintból kezdhet el működni a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal, a kormány ezt a pénzt a központi maradványelszámolásból csoportosította át, a részletek a Magyar Közlönyben jelentek meg.

Magyar Péter miniszterelnök múlt héten a parlamentben arról beszélt, a Szuverenitásvédelmi Hivatal felszámolásával megmaradt összeget kapja meg az NVVH.

A kormányhatározat melléklete szerint az NVVH az összegből 1,049 milliárd forintot beruházásokra, 791,9 milliót személyi juttatásokra, 537,9 milliót dologi kiadásokra, 102,9 milliót pedig a munkáltatót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra fordíthat.

Unger Anna a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

A hivatal elnöke, Unger Anna arról beszélt, kedden elkezdi a munkát, és már több ügyet kiválasztottak a nyomozati elnökhelyettessel, amit átvesznek majd. Azt is mondta, az ő fejében nincs elévülés. (via MTI)