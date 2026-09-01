Zelenszkij: Véget értek a biztonságos repülés napjai Oroszország felett

Volodimir Zelenszkij szerint az Oroszország elleni ukrán dróntámadások miatt egyre veszélyesebbé válik az orosz légtér, ezért a légitársaságoknak és a biztosítóknak is számolniuk kell az új helyzettel. Az ukrán elnök az X-en közzétett kedd esti közleményében azt írta: Ukrajna nem vesz célba civil repülőgépeket, de az orosz légtérben olyan mennyiségben jelenhetnek meg drónok, ami már a polgári légiközlekedést is érinti.

It was from Russia that the first missiles and the first drones came, and they crossed our country’s border from Russian airspace. This escalation cannot and will not remain confined to Ukrainian territory.



Today, we want to warn every airline that uses Russian airspace, every… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2026

„Véget értek a biztonságos repülés napjai Oroszország felett” – fogalmazott Zelenszkij, aki szerint a háború eszkalációja nem marad Ukrajna határain belül. Emlékeztetett arra, hogy a háború elején az első rakéták és drónok Oroszországból érkeztek Ukrajnába, most pedig az orosz légtérre is egyre nagyobb hatással van a konfliktus.

Az ukrán elnök külön figyelmeztette azokat a légitársaságokat, amelyek továbbra is Moszkvába, Szentpétervárra és más fontos oroszországi célállomásokra repülnek. Szerinte az orosz hatóságok nem tájékoztatják megfelelően az embereket a veszélyről, miközben az ország légtere a gyakorlatban fokozatosan bezárul.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem akar civil áldozatokat, és nem fenyegeti a polgári repülést. Ugyanakkor azt mondta, a légitársaságoknak mostantól számolniuk kell az orosz légtérben repülő drónokkal.

Az ukrán kormány ezért diplomáciai úton is igyekszik felhívni a figyelmet a kockázatokra. Zelenszkij arra kérte az Ukrajnában és Moszkvában dolgozó külföldi nagyköveteket, hogy tájékoztassák saját kormányaikat, az ukrán külügyminisztérium pedig a nemzetközi szervezeteknek is részletes információkat ad az orosz légtér veszélyeiről.

A Kyiv Post szerint Ukrajna légtere a teljes körű orosz invázió 2022. februári kezdete óta zárva van a polgári légi közlekedés előtt. Oroszország, Belarusz és Moldova szintén lezárta légterének egy részét, elsősorban az ukrán határ közelében. Több ország, köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Franciaország és Olaszország teljes repülési tilalmat rendelt el Ukrajna felett a katonai műveletek és a kibertámadások jelentette veszélyek miatt.

Mindeközben Oroszország tovább fokozza az Ukrajna elleni légitámadásokat. Kirilo Budanov, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője szerint Moszkva várhatóan legalább a szeptemberi orosz parlamenti választásokig folytatja a tömeges dróntámadásokat, hogy a Kreml a „győzelem képét” mutathassa a választóknak.

A háború hatásai ráadásul már többször átlépték Ukrajna határait: július 29-ig a NATO-tagállamok légterét 2022 óta mintegy nyolcvan alkalommal sértették meg orosz drónok vagy rakéták a Kyiv Post szerint.