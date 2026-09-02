A 4iG bejelentette, hogy elhozza Magyarországra Elon Musk Starlinkjét, de azt nem tudni, mikor

Európában elsőként kötött megállapodást a 4iG Csoport és az amerikai SpaceX a Starlink Mobile kereskedelmi szolgáltatás, valamint a Sovereign Solutions elnevezésű, védett műholdas kommunikációs megoldások bevezetéséről, közölte a 4iG.

A 4iG közlése szerint az együttműködés illeszkedik a vállalatcsoport távközlési, űr- és védelmi technológiai tevékenységéhez. Kiemelték: a 4iG Csoport a Starlink Mobile kereskedelmi szolgáltatását első generációs technológiával vezeti be, amelyet később a SpaceX globális, 2 gigahertzes frekvenciahasználati jogosultságaira épülő, 5G-alapú nem földi hálózati (NTN) képességeket biztosító Starlink Mobile V2 követ.

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A Starlink Mobile a 4iG magyarországi és nyugat-balkáni távközlési vállalatainak földi mobilhálózatait egészíti ki azokon a területeken, ahol a mobilhálózat lefedettsége korlátozott vagy nem áll rendelkezésre. A szolgáltatás rendkívüli helyzetekben, illetve a mobilhálózati infrastruktúra átmeneti kiesése esetén is biztosíthatja a hálózati kapcsolat fenntartását. A vállalat tájékoztatása szerint a későbbi Starlink Mobile V2 technológia közvetlenül a mobiltelefonokon teszi lehetővé a nagy sebességű szélessávú adatkapcsolatot, és az 5G-alapú NTN-technológiára épül.

A megállapodás másik eleme a Sovereign Solutions, amelynek keretében nemzetbiztonsági célokra kialakított, védett műholdas hálózatokra épülő kommunikációs szolgáltatások válnak elérhetővé. A konstrukció az állami szintű, szuverén és védett műholdas kommunikációs képességek fejlesztését szolgálja.

A 4iG szerint a két megállapodás olyan együttműködési modellt hoz létre Európában, amely a kereskedelmi célú műhold-mobil összeköttetést a szuverén műholdas kommunikációs képességekkel kapcsolja össze az MTI híre szerint.

A 4iG a NER kedvenc techcégévé felgyúrt vállalata, vezetője, Jászai Gellért egy évvel ezelőtt a volt miniszterelnök egyik lányával, Orbán Sárával közösen magánrepülőzött. Tavaly márciusban írtuk meg, hogy ugyanabból a privát jetből szállt ki Jászai Gellért és családja, illetve a miniszterelnök középső gyereke, Orbán Sára a házastársával, a nyilvánosságot kerülő Szokira Tamással és három gyerekükkel. A gép a Maldív-szigetekről érkezett. Néhány héttel ezelőtt pedig a Tisza-kormány bejelentette, átfogó vizsgálatot indít a cég és az állam kapcsolatának átvilágítására. A 4iG részvényei ugyan a hírre beszakadtak, a cég azt reagálta, hogy állnak a vizsgálat elé.