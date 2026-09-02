„Amikor a Mészáros és Mészáros Kft. megjelenik, 52 szerződésrészből 51-et nyer verseny nélkül” – listázták a leginkább korrupciógyanús közbeszerzési párosokat

Nagy lélegzetű – bár a készítői által csak statisztikai gyorsjelentésnek nevezett –, ötvenoldalas tanulmányt publikált a Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) az 1999–2026. június közötti közbeszerzésekről és azok korrupciós kockázatáról. Az elemzés, valamint az összes elemzett szerződés, illetve az úgynevezett magas rendellenesség-kockázatú szerződések listái innen tölthetők le. A Vevő–eladó párok és közbeszerzési szerződések: az Orbán-rendszer kulcsszereplőihez kapcsolódó cégek, vevőik és szerződéseik rendellenesség-kockázatának elemzése című anyag újszerű megközelítésben azt vizsgálta, hogy az Orbán-rendszerben mely tenderkiírók és NER-kulcsszereplőkhöz kapcsolódó cégek között milyen párosok esetén alakultak ki magas korrupciós kockázatok a közbeszerzéseknél.
A kutatók a tanulmány készítése során két mutatót néztek. Egyrészt a verseny hiányát, vagyis azokat az eseteket, amikor egyetlen érvényes ajánlat van, és ennek benyújtója el is nyeri megbízást; ennek gyakoriságát egy 0-1 közötti arányszám jelzi. Másrészt ajánlattevői oldalról a nyerési esély mutatóját, ami a sikeres közbeszerzési pályázás valószínűségének és sikertelen pályázás valószínűségének a hányadosa. Mindehhez az alábbi 14 NER-es kulcsfigurához kötődő cégeket vizsgálták:
Balásy Gyula, Csetényi Csaba, Garancsi István, Hamar Endre, Homlok Zsolt, Jászai Gellért, Kuna Tibor, Mészáros Lőrinc, Mészáros János, Paár Attila, Szeivolt István, Simicska Lajos, Szíjj László, Tiborcz István. (A névsorból leginkább hiányzó szereplő a B+N-es állami takarítómogul, Kis-Szölgyémi Ferenc.) A tanulmányban 63 gazdasági társaság közbeszerzési eredményeit listázták ábécérendben a 4iG Nyrt.-től a ZÁÉV Építőipari Zrt.-ig.
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A választások közeledtével nőnek a korrupciós kockázatok a közbeszerzésekben. A Korrupciókutató Központ Budapest legfrissebb jelentése szerint a tenderek 13 legnagyobb szereplőjének 2011 óta tartó sikereit – hitted volna? – nem piaci, hanem politikai okok magyarázzák.