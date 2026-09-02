Tiborcz István és Orbán Ráhel magyar rendszámú G-osztályú Mercedesszel közlekedik Londonban

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Fotó: kontroll.hu/Facebook

A Kontroll olvasója kedd este egy magyar rendszámú Mercedes G-osztályú luxusterepjáróra figyelt fel a londoni Tavistock Streeten, és az autóból Tiborcz István és Orbán Ráhel szállt ki.

Fotó: kontroll.hu/Facebook

A Kontroll megjegyzi, hogy a Mercedes G-osztály újkori ára felszereltségtől függően 55 és 84 millió forint között van. Amennyire a képen látható, a magyar rendszámú autó balkormányos, ami nem éppen ideális a jobbkormányos autókra tervezett brit utakon.

2022-ben írtuk meg, hogy az orosz maffia kedvenc terepjárója, a Mercedes G-osztály lett a NER-elit státuszszimbóluma.

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