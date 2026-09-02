Titokban 500 milliárdot osztottak szét Orbánék a választás előtti hónapokban

Legalább 500 milliárd forintot oszthatott szét titokban az Orbán-kormány az áprilisi választás előtti pár hónapban – számolta ki a 24.hu a közérdekű adatigényléssel megszerzett titkos (nem nyilvános), úgynevezett 2000-es kormányhatározatokból.

A dokumentumok szerint a kormány az állami pénzeket

cégeknek,

alapítványoknak,

egyesületeknek,

kulturális szervezeteknek,

egyházmegyéknek

és egyes költségvetési területeknek osztotta szét,

valamint támogatott sporteseményeket,

különféle programokat,

de még ingatlanvásárlást is.

Az egyik legnagyobb támogatást a Vajda-Papír Kft. dunaföldvári beruházásának ítélték: több mint 11,5 milliárd forintot, amelynek a nagyobb része 2027-ben lenne esedékes. A másik, ennél is nagyobb támogatást a Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft. és a Rosenberger Automotive Cabling Kft. három, vidéki helyszínekre tervezett gyártókapacitás-bővítése kapta, mintegy 14 milliárd forintról adtak ki feltételes támogatási ajánlatot.

A Szijjártó Péterhez köthető Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány javára 6,2 milliárdot ítéltek meg, hogy miért, a nem volt világos a határozatban. Ez az alapítvány egyébként, pontosabban az általa alapított cégek a szomszédos országokban különféle ingatlanokat, leginkább romos műemlékeket vásároltak fel, melyeket szállodaként hasznosítottak volna a tervek szerint.

Az egyik utolsó titkos határozatában, már a súlyos választási vereség után, a kormány arról rendelkezett, hogy lehetőleg mindent fizessenek ki még a kormányzati átadás előtt. Ezért arra hívta fel a minisztereket az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt határozat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket „a már megtett kötelezettségvállalások jogszerű teljesítése érdekében, amennyiben a kötelezettségvállalás jogszerű teljesítése igazolt és jogszerű teljesítés tekintetében nem merült fel aggály.”

Ligeti Miklós szerint egyébként az, hogy ilyen kétezres határozatokban döntöttek költségvetési forrásokról, törvénysértőnek minősül, hiszen ilyen döntéseket csak a Magyar Közlönyben nyilvánosságra hozott határozatokkal lehet meghozni.

Hogy mire ment még pénz, az a 24.hu cikkében olvasható részletesen.